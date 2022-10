La nueva ‘ruptura’ que estaría atravesando Piqué tras separación con Shakira, ¿se está quedando solo?

Gerard Piqué se ubicó en el centro de distintas polémicas en los medios internacionales luego de que se confirmara su separación con Shakira, madre de sus hijos. El futbolista quedó como blanco de críticas y comentarios una vez comenzaron a circular detalles inesperados sobre la relación que sostuvo con la barranquillera por más de diez años.

En medio de la controversia que despertó la noticia de la ruptura, las miradas de la prensa española y los curiosos de las plataformas digitales se posaron sobre la vida actual del defensor del Barcelona, quien no la estaría pasando muy bien por el auge que tuvieron estos aspectos de su privacidad.

Desde el primer momento que la noticia salió a la luz, las cámaras y los paparazis han seguido al deportista con tal de saber y conocer información de su presente profesional y emocional.

De acuerdo con versiones que fueron compartidas por distintos portales y programas de televisión, el español estaría viviendo un momento complejo, relacionado directamente con su “soledad” y la pérdida de personas que lo rodearon hasta la actualidad. Reportajes que fueron presentados públicamente aseguran que el catalán está atravesando por otra ‘ruptura’ que le costaría daños en distintos ámbitos.

Según lo revelado recientemente por Jordi Martin, paparazi que se metió de lleno en el tema desde hace varios años, fuentes le afirmaron que Piqué se está quedando solo e incluso ya no tiene el mismo respaldo en lugares donde era la “cabeza”.

El comunicador apunto, en conversación con el medio Socialité, que la empresa del futbolista estaría viviendo una crisis interna por el descontento de algunos empleados, debido a la falta de compromiso de Gerard con los asuntos relevantes.

“A Gerard Piqué no solo se le atraganta su relación con Shakira, ahora también tiene problemas con sus trabajadores que, según el paparazi Jordi Martin, están hartos de él”, se escucha en el reportaje que fue compartido por el espacio de entretenimiento.

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como iba antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, dijo Martin en un video, destacando que las cosas no están fluyéndole al catalán.

De igual manera, el reportero mencionó que este lío llegó a un punto crítico por lo que varios empleados e integrantes de las directivas tomaron la decisión de renunciar a sus cargos y se marcharon sin retorno.

“Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían marchado”, agregó el periodista, quien también señaló que “le transmitieron a Piqué que están descontentos. Una ruptura inesperada”.

Socialité añadió que los empleados del lugar ya no quieren trabajar con el exnovio de Shakira, debido a lo alejado y descomprometido que estuvo de los proyectos y comentarios que surgieron en la organización.

Por el momento Piqué no se pronunció sobre la información que surgió respecto a su empresa, teniendo en cuenta las determinaciones que presentó en el pasado para que los medios no invadieran su privacidad y la de sus allegados.

El deportista sigue disfrutando de su relación con Clara Chía Martí, quien le habría hecho un inesperado reclamo por los gestos que tenía con la colombiana y que no tuvo con ella recientemente, tras el acoso de la prensa.

Piqué no puede escapar de la música de Shakira

A Gerard Piqué parece que no le gusta escuchar las canciones de Shakira, pues el pasado sábado, previo al partido del Barcelona contra el Mallorca en el estadio del Son Moix, pusieron Te felicito, el sencillo de la barranquillera que sería dedicado al español.

Todo ocurrió mientras los jugadores hacían el calentamiento rutinario, cuando dejaron sonar la canción completa que grabó la colombiana en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro y varios de los asistentes grabaron el incómodo momento que vivió Piqué, más todavía, después de su ruptura con la ganadora de 5 premios Grammy.

Varios medios como Futbol Red aseguran que el jugador se mostró cabizbajo y prueba de ello fue un video compartido por una internauta en Twitter en donde se puede evidenciar que el ánimo se le baja al deportista y se mueve casi que (como coloquialmente se dice en Colombia) ‘porque le toca’, mientras se reúne con los demás jugadores en la tradicional rueda que hacen en el campo de juego ante los ojos de los espectadores.