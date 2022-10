A Piqué le pusieron diciente canción de Shakira y tuvo que escucharla a todo volumen en un estadio

A Gerard Piqué parece que no le gusta escuchar las canciones de Shakira, pues el pasado sábado, previo al partido del Barcelona contra el Mallorca en el estadio del Son Moix, pusieron Te felicito, el sencillo de la barranquillera que –al parecer– sí iba dedicado al español.

Todo ocurrió mientras los jugadores hacían el calentamiento rutinario, cuando dejaron sonar la canción completa que grabó la colombiana en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro y varios de los asistentes grabaron el incómodo momento que vivió Piqué, más todavía, después de su ruptura con la ganadora de 5 premios Grammy.

Varios medios como Futbol Red aseguran que el jugador se mostró cabizbajo y prueba de ello fue un video compartido por una internauta en Twitter en donde se puede evidenciar que el ánimo se le baja al deportista y se mueve casi que (como coloquialmente se dice en Colombia) ‘porque le toca’, mientras se reúne con los demás jugadores en la tradicional rueda que hacen en el campo de juego ante los ojos de los espectadores.

Vale decir que el defensa está con una nueva novia llamada Clara Chía, una joven de 23 años a quien comparan con Shakira y que es presa de la prensa española, principalmente, ya que es allá donde reside el deportista y en donde ya no oculta a su actual pareja.

Saludo patriótico al que puso Te Felicito mientras calentaba Piqué pic.twitter.com/hDs7fDoFQ5 — Disfuncionario (@Paterpau) October 2, 2022

La colombiana, por su parte, en su más reciente entrevista con la revista Elle de España, en la que fue la imagen de portada, habló por primera vez de todo el asunto y reveló que ese proceso ha sido bastante difícil, pues luego de tanto tiempo compartido con una pareja, son situaciones que requieren buen tiempo para superarse por completo, pero el ser una figura pública complica las cosas cada vez.

“Simplemente, me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen [...] Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, manifestó refiriéndose a la música.

Asimismo, dijo que en los días en que sentía que le faltaban las fuerzas, “como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [dijo riendo]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos”.

La cantante habló sin tapujos sobre el proceso de divorcio que vive. “Es difícil hablar de eso, sobre todo porque todavía lo estoy pasando y estoy en el ojo público. Nuestra separación no es como una separación normal. Ha sido difícil no solo para mí, sino para mis hijos. Es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, manifestó inicialmente.

Luego, añadió: “Uno de los dos tuvo que hacer sacrificios. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”. Aseguró que hizo eso porque él, al contrario, no se habría ido a Estados Unidos a apoyar su carrera, renunciando a su trabajo en el equipo en España.