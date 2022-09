“La próxima vez cierra esa boquita”: recuerdan duro reclamo que Piqué le hizo a Shakira

Luego del anuncio de su divorcio, siguen saliendo a la luz noticias sobre la relación de Shakia y Gerard Piqué. Desde que inició la novela se ha conocido información que apuntaba que el futbolista habría engañado a Shakira y tiempo después se descubrió la identidad de dicha persona.

También se ha conocido la intención de Shakira de mudarse a Miami junto a sus hijos, sin embargo, ese proceso aún se encuentra en manos de los abogados y la justicia que está evaluando quien se quedaría con la custodia y manutención de los menores.

En las últimas horas, se conoció un incómodo momento que vivió la artista barranquillera cuando era pareja de Piqué. Algunos usuarios de Twitter revivieron el supuesto momento en el que Piqué habría amenazado a Shakira y le habría pedido que “cerrara la boca”.

De acuerdo con el hilo de Twitter, en una entrevista que le realizaron a Shakira, ella habría afirmado que no podía invitar a hombres para que participaran de sus videos, por lo que debía limitarse a grabar solo con mujeres.

Ante las declaraciones, de forma jocosa, la artista aseguró que debido a las declaraciones Piqué le habría dicho que a la próxima vez cerrara la boca. “Es verdad, no puedo poner un hombre en el video, entonces ahora me toca con mujeres. Gerard me dijo: la próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale”.

Dichas declaraciones generaron una oleada de críticas, por lo que Shakira tuvo que aclarar que el futbolista no era celoso, territorial, entre otros adjetivos, y mencionó que todo se habría tratado de una broma.

“Hola a todos. Recientemente, en algunas entrevistas mencioné que Gerard a veces podía ser territorial. Lo dije de forma humorística, pero veo que muchos medios de prensa se lo han tomado de manera literal. La realidad es que tenemos una relación muy linda y de mutua confianza. La próxima vez seré más cuidadosa al usar mi sentido del humor”, afirmó la cantante.

¿Cómo van las negociaciones con Piqué?

Diez días después de sentarse por primera vez a negociar para intentar llegar a un acuerdo de separación, Shakira y Gerard Piqué tenían una nueva cita en Barcelona, este martes 27 de septiembre.

Si la primera reunión ―que concluyó sin éxito y con el futbolista abandonando el lugar antes de tiempo muy enfadado por las exigencias de su ex― tuvo lugar en el despacho de Ramón Tamborero, abogado del culé, este nuevo encuentro estaba previsto que se celebrase en el de la abogada de la cantante colombiana, Pilar Mañé.

Sin embargo, la cantidad de cámaras congregadas a las puertas del céntrico bufete provocó que, a última hora y sin que trascendiera a la prensa, se cambiara el lugar de la reunión. Un discreto restaurante fue el escenario elegido por los abogados de ambas partes y por Piqué, ya que Shakira finalmente no habría acudido, para intentar llegar a un acuerdo. Algo que, como se ha filtrado, no ha sucedido.

Las posturas de la artista y del deportista siguen muy alejadas en lo relativo a sus dos hijos, aunque no todo está perdido, las negociaciones siguen adelante y sus equipos legales volverán a reunirse próximamente porque si algo tienen claro tanto Gerard como Shakira es que no quieren llegar a juicio.

Tras la celebración de la reunión, sin cámaras como testigos, la abogada de la cantante, Pilar Mañé, regresaba a su despacho sin desvelar ningún detalle de cómo había ido todo: “Vengo de comer y la comida muy bien. ¿La reunión? ¿Qué reunión?” intentaba despistar a la prensa, haciéndose la despistada para no confirmar que esta nueva ‘cumbre’ con Piqué y sus abogados había tenido lugar en un restaurante, en lugar de en su bufete como estaba previsto: “Si es aquí la reunión, saben más que yo...”, dijo a Europa Press.

Sin embargo, y a pesar de su negativa a contar ningún detalle de la reunión, la abogada de Shakira sí ha confirmado con un “claro que sí”, que las negociaciones siguen adelante. “Cuando sepamos algo ya se lo diré, de verdad”, ha asegurado.