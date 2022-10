Frase de Shakira en redes sería una nueva canción

La influencia de Shakira es inmensa, no solo con su música y su trabajo filantrópico, sino con simples frases que lanza al azar sin explicación, que dejan a todo el mundo con varias incógnitas: ¿será una nueva canción?, ¿le está hablando a Piqué?, ¿ahora qué está pasando?

Esto volvió a suceder en sus cuentas oficiales en redes sociales, en las que se puede ver un clip de cinco segundos con una oración que aparece letra por letra hasta completarse en su totalidad, con un sonido de teclas de máquina de escribir.

El texto en cuestión dice “No fue culpa tuya”, muy diciente en estos momentos, cuando la artista está próxima a lanzar una canción en colaboración, a un prometido álbum y cuando también está en pleno proceso de divorcio del futbolista español Gerard Piqué.

Es este contexto el que hace que sus fanáticos se vuelvan locos con cada cosa que ella publica en sus redes y más cuando hay un peso dramático, como el de esa oración, pues no se sabe para quién fue hecha. Y candidatos es lo que hay.

En Twitter, muchos internautas ya han hecho gala de su humor y creatividad, tratando de adivinar de qué se trata y hasta apostando lo que ellos creen que la barranquillera debería estar haciendo en este momento.

Unos piden que la oración sea de una nueva balada al estilo ‘Nada’ o ‘Toneladas’, pues hace mucho que Shakira no lanza una canción de este estilo; por el contrario, han sido todas entre ritmos urbanos y electrónicos como Te felicito, Don’t You Worry y Girl Like Me.

Por favor que no sea reggaeton o algo de eso que bailan los jóvenes pic.twitter.com/J06nx09CpL — renzo (@uuylacagada) October 6, 2022

Otros, por el contrario, se van directo al drama telenovelesco y esperan que, sea cual sea la canción, tenga todo un tono de furia, despecho y venganza contra Piqué, haciendo alusión al motivo de separación entre ella y el futbolista: la supuesta infidelidad del catalán, quien ya muestra a su nueva novia a diestra y siniestra.

Por su parte, otros quieren otra canción “cortavenas”, como Antología, que les ayude a lidiar su propio despecho y se convierta en un “nuevo himno de pop latino” para su público hispanohablante.

Siento que el álbum de Shakira me va a hacer sentir tusa hasta por el niño con el que di mi primer beso. https://t.co/I0oNTHyhba — 🦉 (@mapps__) October 6, 2022

El nuevo himno del pop latino se acerca 😭❤️ pic.twitter.com/312E7v66Uj — Adrian Solis (@ness_adrianms) October 6, 2022

Han sido muchas las conjeturas que se han podido ver en las redes sociales, incluso algunos atribuyen la oración a asuntos totalmente diferentes a la música, como el pasado juego entre Millonarios y Santa Fe.

Shakira consuela al arquero de Millos en el segundo gol de Santa Fe (que no en el tercero) https://t.co/5pqm3VqvxN — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) October 6, 2022

Está casi lista para lanzar canción

Por ahora, se puede decir que el lanzamiento más próximo de la cantante es su colaboración con el puertorriqueño Ozuna, llamada ‘Monotonía’, un sencillo con el que han armado un revuelo sin ni siquiera haberlo mostrado al público.

Fueron las imágenes de lo que será el videoclip del sencillo y una frase que entona Ozuna las que hicieron que sus fans pegaran el grito en el cielo y exigieran el lanzamiento de una vez por todas.

“Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: Shaki hasta en el medio del mar. Parece que tu nombre mi cora se va a tatuar, buenos momentos que no puedo borrar”, dice la canción en un adelanto que ya le da la vuelta al mundo en redes sociales.

Por otro lado, Shakira se ve cada vez más confiada en su proceso de divorcio y todo en referencia a la custodia de los dos hijos que tuvo la pareja, Milan y Sahsa. Al parecer, el español está metido en líos legales con la Fiscalía española por haber recibido dineros de forma ilegal con la realización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Y no solo él estaría salpicado en ese embrollo, también suena el nombre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y la actual novia del catalán, Clara Chía.