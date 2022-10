Gerard Piqué se estaría ‘burlando’ de Shakira; dice que se siente más joven con Clara Chía

Gerard Piqué y Shakira se encuentran lidiando con un fuerte proceso personal luego de que se confirmara su ruptura sentimental, tras más de diez años de relación. Los dos tomaron caminos diferentes y fueron protagonistas de diversas noticias, las cuales revelaban detalles inesperados de la unión que sostuvieron.

Ambos famosos captaron la atención de los curiosos en redes sociales con las declaraciones que dieron por distintos medios, refiriéndose al acoso de la prensa, los cambios en sus realidades y la transformación que tuvieron con el paso de los días luego de terminar su vínculo.

En medio del auge que tomó el tema en la prensa internacional, las miradas se posaron recientemente sobre una información que arrojó una reconocida revista. Según las versiones que presentó el portal, el futbolista estaría burlándose y lanzando comentarios relacionados con su expareja.

De acuerdo con lo que compartió la revista Caras, un allegado del deportista español mencionó que en reuniones del círculo social rondaron una serie de comentarios que estaban dirigidos a la barranquillera y la diferencia de edad que existió entre ambos.

La fuente, que no fue especificada por el medio, señaló que Piqué hacía alusión a lo “joven que se volvió a sentir” desde que terminó con la cantante y se dio la oportunidad con Clara Chía Martí. Aquella versión sugirió que el catalán hacía comparaciones con respecto a la edad de ambas y el tipo de sensaciones que tenía con cada una.

“Filtran que Gerard Piqué se burla de Shakira con Clara Chía Martí: ‘Me siento más joven’”, escribió la revista para presentar la respectiva nota.

“Una fuente cercana a Gerard dice que él mismo asegura que ‘volvió a sentirse joven’, haciendo alarde de la diferencia de edad entre su actual y su ex (Shakira)”, se logró observar en el artículo, el cual no identificó a la supuesta fuente que reveló estas “burlas”.

Varios comentarios surgieron al respecto en redes sociales, citando fotos y actividades que realizó el futbolista con la joven de 23 años, soltando comparaciones con las apariciones que tuvo con Shakira en público.

Gerard Piqué y su novia Clara Chia Marti, súper felices y enamorados, paseando en monopatín por las calles de París. Amo mucho la complicidad única que tienen entre ellos, sin importarle en lo absoluto el chusmerio barato, simplemente viviendo su historia de amor 💘👫🇫🇷🛹💞 pic.twitter.com/XEVEFKCSLM — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) September 28, 2022

La nueva ‘ruptura’ que estaría atravesando Piqué tras separación con Shakira

De acuerdo con versiones que fueron compartidas por distintos portales y programas de televisión, Gerard Piqué estaría viviendo un momento complejo, relacionado directamente con su “soledad” y la pérdida de personas que lo rodearon hasta la actualidad.

Reportajes que fueron presentados públicamente aseguran que el catalán está atravesando por otra ‘ruptura’ que le costaría daños en distintos ámbitos.

Según lo revelado recientemente por Jordi Martin, paparazi que se metió de lleno en el tema desde hace varios años, fuentes le afirmaron que Piqué se está quedando solo e incluso ya no tiene el mismo respaldo en lugares donde era la “cabeza”.

El comunicador apuntó, en conversación con el medio Socialité, que la empresa del futbolista estaría viviendo una crisis interna por el descontento de algunos empleados, debido a la falta de compromiso de Gerard con los asuntos relevantes.

“A Gerard Piqué no solo se le atraganta su relación con Shakira, ahora también tiene problemas con sus trabajadores que, según el paparazi Jordi Martin, están hartos de él”, se escucha en el reportaje que fue compartido por el espacio de entretenimiento.

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como iba antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, dijo Martin en un video, destacando que las cosas no están fluyéndole al catalán.

De igual manera, el reportero mencionó que este lío llegó a un punto crítico, por lo que varios empleados e integrantes de las directivas tomaron la decisión de renunciar a sus cargos y se marcharon sin retorno.

“Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían marchado”, agregó el periodista, quien también señaló que “le transmitieron a Piqué que están descontentos. Una ruptura inesperada”.