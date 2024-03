Cristina Hurtado le hizo frente a supuesto ‘rifirrafe’ que tiene con Carla Giraldo: “Somos personas distintas”

En medio de la entrevista, Cristina se describió como “un libro abierto” y una mujer que disfruta el tiempo en familia. Además, se considera una persona sincera, que valora la autenticidad y la honestidad en sus relaciones. “No nos gustan las ‘roscas’ ni los ‘parches’ por conveniencia, somos de muy pocos amigos y los que tenemos, son reales, son del alma y eso no es negociable. Soy una persona muy sincera y no concibo la hipocresía. Si eso me aleja de otras personas y si eso me hace indeseable para alguien, es algo que no puedo cambiar”, puntualizó.