¿Cristina Hurtado y Carla Giraldo no se soportan? Así es la relación de las presentadoras de ‘La casa de los famosos’

“He trabajado con profesores, he hablado frente al espejo, he hecho cursos de vocalización, he hecho de todo. Yo soy muy disciplinada a la hora de dedicarme a algo y por eso termino apasionada de tanto amor que le meto a lo que hago”, dijo en la conversación.

Además, Giraldo aclaró que fue una oportunidad que prácticamente “le cayó del cielo”, ya que aunque sí estaba anhelando el momento de cumplir un nuevo reto, decidió dejar que todo fluyera en el tiempo adecuado. “Yo no decidí ingresar como una presentadora, yo decidí que fuera lo que Dios quisiera. A mí me llaman y me dicen, “¿Oye te gustaría hacer el casting como presentadora?”, pues claro que sí... Aquí estamos, a mí me gustan los retos”, comentó.