‘Culotauro’ recuerda a su ex al hablar de su relación con Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’: “Fui muy claro”

A raíz de esto, confesó que cree que la gente no leyó bien su mensaje para la actriz y por eso muchos afirman que la “manipulaba” o le hacía desplantes. Sin embargo, Camilo Díaz se defiende de quienes lo critican asegurando que siempre fue claro con Diana: “le dije que no estaba preparado para tener una relación (...). Uno no puede llenar un vacío con alguien porque eso me parece que es egoísta. Ya me pasó mucho tiempo atrás”.