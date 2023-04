Daddy Yankee terminará su paso por la música con concierto en Puerto Rico

- Foto: Getty Images for Univision

- Foto: Getty Images for Univision

En marzo del 2022, Daddy Yankee anunció su retiro definitivo de los escenarios a los 46 años. Hace dos décadas fundó un movimiento musical que muchos creían “una moda pasajera”, según confiesa, pero que hoy representa la identidad de la música latinoamericana.

Para Daddy Yankee, el reguetón representa el triunfo de una virtud que dice haber cultivado a lo largo de toda su carrera, la disciplina. - Foto: getty images

Ramón Luis Ayala, nombre de pila de este hijo del caserío Villa Kennedy, en Río Piedras, Puerto Rico, bautizó el género que hoy se baila y canta en todo el mundo fusionando las palabras ‘reggae’ y ‘maratón’, esta última el nombre de las fiestas que se hacían en la isla en los noventa, en las que sonaba reggae en español.

Fue el comienzo de un fenómeno musical, el ‘reggae maratón’, que vio la luz en un casete en 1991, que los conocedores consideran una de sus primeras grabaciones.

Pasaría muy poco tiempo antes de que productores de Puerto Rico, como DJ Playero, DJ Negro y DJ Nelson, mezclaran estos ritmos con letras callejeras que reflejaban la vida de los barrios populares. Con ellos nacería underground, como se llamó el género antes del término reguetón, de la mano, claro, de Daddy Yankee y artistas como Vico C.

Pocos sospechaban en ese entonces que ese ritmo pegajoso se extendería como un virus. Y en parte ese ‘contagio’ se daría con Gasolina, el primer éxito de Yankee que lo dio a conocer en todo el planeta.

Daddy Yankee actuó en el escenario durante la Semana de la Música Latina de Billboard 2021 en el Teatro Faena el 22 de septiembre de 2021 en Miami Beach, Florida. - Foto: Getty Images

El Cangry, como también lo conocen, acumula siete álbumes en sus 33 años de carrera. Y se retira de los escenarios tras vender más de 30 millones de copias y obtener las más importantes distinciones para un artista de su tipo: cinco Latin Grammy, ocho Billboard de la Música, 30 Billboard de la Música Latina y cuatro Latin American Music Awards (incluido el Premio Ícono).

Daddy Yankee hizo varias presentaciones para despedirse de sus fans y la última la realizará en Puerto Rico, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales con un video donde anuncia que llegó a la META.

“Puerto Rico, ahora si estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella Isla para mi retiro”, se lee en el post del artista.

En el desarrollo del clip se escucha al cantante decir: “La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger, el camino fácil, pero corto, o el de los obstáculos, pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio”.

Luego indica: “Me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a ‘La Meta’”.

Y cierra diciendo: “Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. PR. Y esto lo vamos a celebrar con Reguetón. Los veo en el Choliseo para todos juntos disfrutar de ‘La Meta’”.

Cabe recordar que los conciertos de cierre se harían en enero de este 2023, pero “contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción” tuvieron que posponerse. Ahora, con La Última Vuelta World Tour, el puertorriqueño se despide de su carrera musical, que acompañó el crecimiento y establecimiento de la música urbana como uno de los géneros más importantes de la actualidad.