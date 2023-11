Daniella Álvarez vivió inesperado y sentido momento con su prótesis; Daniel Arenas no se contuvo y reaccionó

Daniella Álvarez volvió a bailar champeta y Daniel Arenas reaccionó

Álvarez tenía su prótesis y plasmó que esto no era impedimento para mover su figura con las raíces colombianas que lleva en su cuerpo. La celebridad no dudó en demostrar cómo se dejaba llevar por la música, muy similar a lo que sucedió años atrás cuando no había perdido su pierna.