Day Vásquez hizo sorpresiva confesión y contó, sin tapujos, verdad sobre el presidente Petro

La barranquillera, pese a que puntualizó que contará todo lo que sabe, ha manifestado en repetidas oportunidades que no tiene nada que declarar en contra del jefe de Estado, recalcando que él no sabía nada con respecto a los movimientos irregulares que hizo el exdiputado en la campaña del 2022.

“Te lo pedimos, no hables mal de nuestro presidente. Vea que no lo dejan gobernar”, le dijo el usuario en medio de la dinámica, mientras que Vásquez confesó: “Nunca he hablado nada de él, no tendría por qué”.