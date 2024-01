De concursante a jurado: Greeicy Rendón recuerda los días en que ella misma buscaba una oportunidad en la música a través de un reality

Greeicy Rendón imaginaba un 2024 distinto al que vive hoy: estaba dispuesta a ‘partir cobijas’ en lo musical con su pareja, el también cantante Mike Bahía, tras varios años de hacer composiciones y éxitos juntos. Buscaba vivir una carrera en solitario, lejos de Colombia, y a la par comenzar, por primera vez, una gira en su país desde el próximo mes de mayo.

Pero La Voz Kids cambió los planes. Caracol Televisión les hizo a ambos la propuesta de participar en este show de talentos y para Greeicy, que se estrena como jurado en el concurso, fue como una suerte de señal del destino: por un lado, había un motivo más para apostar profesionalmente por Colombia, y, por otro, era como regresar a sus orígenes como artista, pues ella misma fue un día una participante de un reality musical de este tipo, con el que buscaba dar a conocer su potencial como cantante.

“Estábamos en momentos de nuestras carreras en los que, luego de estar trabajando juntos por muchos años, haciendo canciones y giras, queríamos independizar nuestro trabajo. En eso llega esta gran invitación de La Voz Kids para trabajar juntos en nuestra tierra, entonces decidimos hacer un paréntesis”, relata la caleña.

Greeicy es jurado del programa junto a Andrés Cepeda y Aleks Syntek. | Foto: Cortesía Canal Caracol

Además de resultar ganadora en 2018 de Mira quién baila, de la cadena estadounidense Univisión, y ser jurado en 2020 en A otro nivel, también de Caracol, Greeicy recuerda que la primera vez que se acercó a estos programas concurso sucedió en 2007, con solo 14 años, cuando fue participante de Factor XS, donde gracias a su talento llegó hasta las instancias finales bajo la tutoría del productor Jose Gaviria.

El programa finalmente lo ganó Camilo, por entonces también un niño, hoy una reconocida estrella internacional.

Después de esa experiencia, aunque inicialmente intentó dedicarse de lleno a la actuación y pasó por producciones como Chica vampiro, Ritmo salvaje y La ronca de oro, en 2017 Greeicy decidió lanzar el sencillo que la acercó a la fama, Brindemos, aunque el estrellato internacional lo logró cuando publicó la canción Amantes, junto a Mike Bahía.

Dos años más tarde lanzaría el primero de sus tres trabajos discográficos, Baila, en el que se incluyen algunos de sus sencillos más reconocidos, como Más fuerte y Destino.

Cuando regresa en el tiempo y piensa en sus épocas de concursante, Greeicy siente algo de pudor. “Me trae demasiados recuerdos y sensaciones. Me siento orgullosa de mí, pienso en toda la evolución que he tenido en estos años; también siento un poco de vergüenza porque, como artista que se respete, me doy mucho palo a mí misma; pero ver esto me hace ser consciente de la evolución y consciente de que el crecimiento nunca tiene fin”.

Gabriela Quitián hará parte del equipo de Greeicy en 'La Voz Kids' | Foto: Fotograma min 0:54 -1:20 l Gabriela Quitian canta 'La llorona'- Audiciones a ciegas | La Voz Kids Colombia 2024

“Gracias a la vida que me ha dado tanto, y gracias a Dios, que me ha dado la fuerza y me ha guiado de la mejor manera (ahí cantaba peor de lo que canto ahora), pero me anima saber que seguiré evolucionando”, comenta la artista de 31 años, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Por ello, Greeicy agradece “que no dejen de existir este tipo de plataformas. Lo digo desde mis zapatos, porque en mi caso, ni por el lado económico, ni por el lado de los contactos, ni de las amistades, ni de la ciudad de la que vengo (Cali), tenía posibilidad alguna de tener una ventana que me permitiera mostrarme y que me conocieran. Fue un programa como este el que me dio esa oportunidad”, aseguró Greeicy, que en pocos días se ha convertido en la favorita de los concursantes.

Y siente que actualmente todos los niños, por lo menos el 90 por ciento de los que están en La Voz Kids, están viviendo lo mismo, “nunca se imaginaron tener esa oportunidad”.

Es que el programa, en el que comparte la silla de jurados con Andrés Cepeda y Aleks Syntek, la sorprendió también convertida en madre de Kai, quien nació en 2022. Y la llegada de su hijo, dice, le dio una sensibilidad especial que antes no tenía. “Ser madre me ha permitido comprender más el universo de los niños y también conectarme con mi niña interior”, sostiene la artista, quien no niega que uno de los mayores temores que tenía al entrar al programa era encarar el momento en el que tuviera que decirle no a un participante.

Greeicy Rendón. Instagram @greeicy | Foto: Instagram @greeicy

“Eso creía yo, pero ya con la experiencia de las audiciones me he dado cuenta de que en realidad uno como adulto es el que se complica la vida. ¿Los niños? Ellos están felices, disfrutando de poder participar en el programa. Porque están allí y todo es nuevo para ellos. De ahí que no sea tan complicado cuando llega la hora de decirles que no pasan a la siguiente fase; los niños lo están viviendo de manera genuina, saben cuál es su propósito más allá de si ganan o no, o del tiempo que duren”.

Sobre la clave de su relación sentimental con Mike, con quien comparte su vida desde hace más de una década, asegura que “es el respeto por el otro. Nunca pasar esa línea delgada de la confianza. Siento que cuando uno convive con personas por tantos años, pasar la línea del respeto es demasiado fácil. Definitivamente, el amor es una decisión, cuando los años pasan, cuando empiezas a conocer mucho más en profundidad a la persona y no solamente descubrís nuevas virtudes, sino también las falencias. Pero lo bonito es que estamos creciendo juntos y somos conscientes de que cada uno está en su proceso individual y nos apoyamos”, dijo en SEMANA.

Pero, más allá de La Voz Kids, Greeicy vislumbra un 2024 cargado de mucha música. Cuenta que ya tiene en el horno “un álbum que vengo desarrollando hace casi tres años. Nunca me había demorado tanto, pero entendí que hay cosas que necesitan ese tipo de maduración”, relata la artista. También emprenderá una nueva gira, Yeliana, después del exitoso tour que hizo en 2023 al lado Mike Bahía por Estados Unidos, llamado Amantes Tour.

Yeliana, dice, es un homenaje a las madres solteras y simboliza la fortaleza y el amor de las mujeres en este importante rol. Con este proyecto, la caleña busca ser la voz para las mujeres y madres del mundo, presentando diversas melodías y ritmos que relatan su experiencia.