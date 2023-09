De las canchas de tenis a las pasarelas: así fue el arduo camino de Camila Avella para convertirse en reina de los colombianos

Desde niña todos los caminos la llevaban a Estados Unidos. Siendo hija única, a los 16 años de edad, dejó la casa de sus padres en Yopal, Casanare. La vida le puso en su camino el reto de ir a vivir a Miami, pues la joven alta, de piel blanca y con ojos color verde olivo, fue descubierta durante sus vacaciones de verano en Panamá por un cazatalentos de una importante agencia de modelaje, quien vio en ella gran proyección internacional.

Desde entonces reemplazó las raquetas y las canchas de tenis por tacones y pasarelas. Ella es María Camila Avella Montañez, Miss Universe Colombia 2023, la primera colombiana en ser madre, esposa y reina.

En la habitación 1209 de un hotel en el occidente de Bogotá, Camila Avella llevaba 72 horas como reina de los colombianos. Estaba con un vestido verde lima, su corona y el cetro de reina de Colombia. Con una sonrisa de oreja a oreja, antes de sentarse en un cómodo sillón para la entrevista con SEMANA, se acomodó la corona y prosiguió. Junto a ella se encontraba la presidenta de la organización Miss Universe Colombia, Natalie Ackermann, quien trabajó durante más de un mes en la producción de la noche final del certamen.

María Camila Avella Miss Universo Colombia Bogotá, septiembre 5 de 2023 Foto: Heidy León- Revista Semana | Foto: Heidy León

Camila estaba feliz porque por primera vez en la historia de Colombia, Casanare, un departamento ubicado en los Llanos Orientales, obtuvo una corona, un sueño que tenía desde niña: “Cuando niña siempre tuve claro que quería representar a mi departamento y portar esa banda en un concurso de belleza. Quería que la gente ubicara a Casanare en el mapa, que se enteraran en dónde está ubicado, porque se habla de los llanoa, pero normalmente para referenciar al Meta”.

En Yopal tiene los recuerdos más puros de su niñez. Allí estudió la secundaria y consiguió a sus grandes amigos de la actualidad. “Yo soy una llanerita”, dijo para recordar esos momentos montando caballo, bailando joropo y practicando deportes, en especial tenis, disciplina que le permitió ganarse una beca para estudiar en Colorado, Estados Unidos.

“Cuando me di cuenta de que quería enfocarme en encontrar una beca deportiva, la Federación Colombiana de Tenis me puso a aplicarla”, agregó Miss Universe Colombia, quien estuvo entre las número 10 del país en la categoría junior. Sin embargo, al mismo tiempo se enfrentó a la propuesta de incursionar en el modelaje. Se la jugó por esta última.

“Desde ahí, a los 16 años de edad, tuve esa independencia económica y tomé las riendas de mi vida. Estaba pequeña pero con los pies bien puestos sobre la tierra”, sostuvo Camila, quien contó que desde esa edad empezó a modelar.

María Camila Avella Miss Universo Colombia Bogotá, septiembre 5 de 2023 Foto: Heidy León- Revista Semana | Foto: Heidy León

Sus padres, Reynaldo Avella y Martha Cecilia Montañez, fueron claves para forjar su disciplina: “desde niña fui muy independiente y muy centrada. Yo era de las que iba a competencia en tenis y sabía a lo que iba. Eso le dio confianza a mis papás para dejarme ser. Hoy en día les agradezco por darme esa libertad”.

De hecho, la imagen que tuvo de sus padres fue de mucha influencia para casarse a temprana edad. Aseguró que “siempre tuve claro que quería formar una familia como la que he tenido toda mi vida y por eso creo que tomé la decisión de casarme joven”.

Aunque el matrimonio con Nassif Kamle, y su hija Amelia, son de las cosas más preciadas que tiene, se han convertido en el blanco de las críticas de quienes consideran que ella no debería ser Miss Universe Colombia, pues el título hace referencia a una mujer que no está casada y no tiene hijos. Sin embargo, Camila piensa diferente y le mandó un mensaje a sus detractores.

María Camila Avella Miss Universo Colombia Bogotá, septiembre 5 de 2023 Foto: Heidy León- Revista Semana | Foto: Heidy León

También se refirió a su relación con Lina María Hurtado, miss Buenaventura, una de las favoritas por la corona que quedó en el top 3 y que para muchos no ganó por una supuesta “rosca”.

SEMANA: ¿Cómo han sido estas primeras horas como Miss Universe Colombia?

Camila Avella: Todavía me siento como en un sueño del cual no me he despertado, pero sí tengo claro que la responsabilidad que tengo con mi país es muy grande y de hecho ese compromiso fue el que me trajo hasta donde estoy porque soy una mujer extremadamente disciplinada y enfocada en ese título de Miss Universo.

SEMANA: Luego de su elección las redes sociales se dividieron y así como hubo miles de personas que celebraron tu triunfo, otras se han quedado con el sinsabor porque querían que ganara Buenaventura: ¿Qué mensaje le mandarías a esas personas que te critican?

Camila Avella: Le quiero decir a todas esas personas que debe primar el respeto y sobre todo la tolerancia porque de ahí es la base que nos va a ayudar a ser una mejor sociedad y que sea una Colombia unida. Yo sé que cada uno y nosotros pensamos diferentes pero es importante aprender a respetar esas diferencias y que si en este momento Lina sería la nueva Miss Universe Colombia, yo estaría apoyándola así como ella me ha apoyado a mí. Es que eso es lo que realmente la gente no sabe y es que esa sororidad y hermandad que creamos con las 23 niñas fue increíble.

SEMANA: ¿Qué le dijo Lina?

Camila Avella: Ella estuvo en mis fotos oficiales, estuvo con Amelia, felicitó a Nati, a la presidenta de la organización de Miss Universe Colombia y mi. Ella sabía que cada una de nosotras estábamos ahí y que el jurado la tenía muy difícil y que la que ganaba era porque se lo merecía y eso lo teníamos todas claro.

Camila Avella, Miss Universe Colombia | Foto: Fotograma Canal RCN / Miss Universe Colombia, emisión 2 de septiembre de 2023

SEMANA: Falta poco para el Miss Universo: ¿cuáles cree que son tus fortalezas y cuáles son sus debilidades?

Camila Avella: Fortalezas, que soy una mujer auténtica, que tiene una experiencia de vida, que de verdad yo creo que eso también lo vio el jurado. Me vi tranquila, me conozco mucho y sé que en los momentos de alta presión trabajo calmada. Desde el primer momento, cuando me pusieron la banda de Miss Universe Colombia y la corona, lo primero que hizo la organización es empezar a hablar en inglés. Estamos súper enfocados en reforzar inglés. Soy una mujer supremamente competitiva y también muy comprometida con mis propósitos, entonces simplemente les digo que confíen en mí, que yo soy capaz de lograrlo.

SEMANA: Citando algunos comentarios en redes: “las bellas no ganan”, “las bellas se pegan”: ¿más allá de la belleza física, qué tiene para ofrecer María Camila Avella?

Camila Avella: Soy una mujer auténtica sencilla, dada a la gente. Creo que lo que más bonito tengo no es mi belleza física sino lo que tengo en el corazón y por eso creo que también gané la corona. Creo que un buen líder transformacional es esa persona con la que tú puedas entablar una conversación y te pueda dar un bonito consejo estar para ti. Eso es algo que desde niña lo he tenido y no voy a cambiar ni porque sea Miss Universo Colombia ni porque sea Miss Universo.

SEMANA: ¿Cómo va a compaginar todas las actividades que se vienen como Miss Universe Colombia con su rol como mamá y esposa?

Camila Avella: Eso lo aprendí en todo este año, tuve un año para ver cómo podía encontrar ese balance entre mi rol de madre, mi rol de esposa como profesional y por supuesto de miss y lo encontré. Considero que todas las mujeres somos capaces de organizarnos y, por algo, somos multitasking. Tener una red de apoyo es importante, que para eso está mi esposo que también me ha brindado su apoyo 100 % y cuando hay ganas, cuando hay pasión por lo que tú quieres, todo se logra.

SEMANA: ¿Qué tan importante ha sido el respaldo de su esposo en este proceso?

Camila Avella: Yo creo que lo único que le hace falta es que se ponga tacones y la corona porque de hecho él es como el que me dice amor, estás hablando super bien, me motiva. Cuando estoy hablando algo en inglés que tengo que corregir no tienes que decirlo mejor; no, él es así super o sea, vamos a hacerlo. Vivimos muchos altibajos, retos, pero que a la final de todo encontramos ese equilibrio que tanto buscábamos. Me siento más que lista para representarlos en El Salvador, porque era ahora o nunca.

Por primera vez, en Miss Universo Colombia una reina está casada y con una hija. | Foto: Tomada de Instagram @nkamle26

SEMANA: En 2018 estaba entre sus planes representar a Casanare en el Reinado Nacional de la Belleza y Raymundo le cerró las puertas ¿Cuál fue la razón que le dio el CNB para no permitir su participación?

Camila Avella: Hasta el momento no sé cuáles fueron las razones y realmente creo que ese fue un tema que debía pasar. Tampoco quise buscar al Concurso Nacional de Belleza para que me diera una explicación.

SEMANA: ¿Cómo recuerda ese momento, qué fue lo más duro de superar y qué hizo para sobreponerte y seguir adelante con sus planes?

Camila Avella: Para mí era algo que me decía Dios, que ya tenía como que dejar hasta ahí, porque si ya se había frenado tanto era por algo, entonces para qué insistir tanto. Solté y seguí con mi vida confiando en que vendrían más oportunidades, como esta. Hoy todavía no me lo creo. Definitivamente, no es cuando tú quieres, sino que es cuando Dios decide y que sus tiempos son perfectos.

SEMANA: ¿Qué estaba haciendo cuando Miss Universe Colombia cambio el reglamento y qué le motivó a dar el paso e inscribirte para la edición de este año?

Camila Avella: Cuando tomé la decisión de casarme, por supuesto, yo dije ya definitivamente es la oportunidad de representar a mi departamento a Colombia, en algún certamen de belleza se cerró. Cuando nació Amelia, al ratico, dije ahora si que menos. El año pasado que ya en Miss Universo muestra que se puede participar que da permiso para participar a mujeres casadas y con hijos, fue un momento en el que sentí mucha presión porque muchos colombianos me escribieron. Hablé con mi esposo, por supuesto, y aquí estamos.

SEMANA: ¿Qué mensaje le está enviando la organización Miss Universe Colombia a las mujeres con la elección de la primera reina, madre y esposa?

Camila Avella: La inclusión y el empoderamiento femenino. Eso es algo que debemos seguir cosechando día tras día porque las mujeres somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos independientemente de nuestros roles. Ese es el mensaje que tanto Miss Universe Colombia como Miss Universo quieren mostrar. En mi caso, ser madre y esposa es algo que porto con orgullo y es el motor que me impulsa a mostrarle, no solamente a Colombia, sino al universo, que las mujeres somos capaces de conquistar todo lo que nos propongamos.

Camila Avella, su esposo y su hija. | Foto: Instagram Camila Avella

SEMANA: Ya están comentando en medios internacionales sobre su elección y se abrió el debate de si al participar las mujeres casadas y con hijo no le estarían quitando la oportunidad a las mujeres y “echando a perder el sueño de las que no tienen hijos”: ¿qué piensa?

Camila Avella: No. Depende de cada persona y que realmente estamos en un momento en el que el mundo nos está mostrando que seguimos y que debemos seguir evolucionando y sobre todo mostrar ese mensaje tan importante que es la inclusión, porque cuando aceptemos lo que tenemos y que podemos transformarlo para hacer el bien, todo va a fluir y todo de verdad va a ser un mundo mucho mejor.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con la participación de mujeres transexuales y con la inclusión de mujeres que no necesariamente tienen que medir 90-60-90?

Camila Avella: Los estereotipos están para romperse. Ya estamos evolucionando tanto que es el momento en que primero aceptemos cómo somos, porque si no nos aceptamos, ¿Cómo vamos a mostrar esa esencia de lo que somos ante el universo? Yo sé que el tema de que se aceptan mujeres trans y todo eso es algo controversial, pero definitivamente yo creo que lo que nos debemos basar es en la esencia que cada uno tenemos y en las cualidades y por qué lo está haciendo.

SEMANA: ¿Cómo cree que se ha transformado el concepto de belleza en Colombia y el mundo?

Camila Avella: Ahorita lo que se busca de hecho es una mujer real. Por ejemplo, tras mi embarazo tuve estrías y yo las porto con orgullo porque es que gracias a mi cuerpo pude dar vida. La clave es mostrar que todas tenemos celulitis, estrías, imperfecciones. Como mujeres debemos dejar de seguir esos estándares de belleza que se han impuesto por tanto tiempo y más bien fijarnos en el ser, en cómo seremos día a día con nuestro entorno, preguntarnos qué estamos aportando para ser mejores personas y para ser de pronto un líder transformacional.

SEMANA: ¿Qué es lo más incómodo en este proceso: las críticas por haber sido mamá o por enfrentarte a esos comentarios de quienes dicen, al fin quiere ser mamá o reina, porque supuestamente las dos cosas al mismo tiempo no lo pueden hacer?

Camila Avella: Cuando dejé de interesarme en la opinión de los demás creo que por fin solté el peso que yo cargaba de agradar, de llenar esas expectativas, porque me fijé en mí y en lo que soy como persona. Las mujeres podemos lograr todo independientemente de que estés casada o que tengas una familia.

María Camila Avella Miss Universo Colombia Bogotá, septiembre 5 de 2023 Foto: Heidy León- Revista Semana | Foto: Heidy León

SEMANA: ¿Crees que se debe encasillar a la mujer en una edad y en unas etapas?

Camila Avella: Para nada. Cada etapa y cada edad viene con una enseñanza. Yo tengo 28 años, me casé supremamente joven, tuve a mi hija y para mi la edad no me define. Realmente es como la experiencia que tú vas adquiriendo a lo largo de la vida lo que te define y esa madurez y sobre todo esa determinación por la que tú aceptas tus proyectos. Hay personas que tienen mucha edad pero son demasiado inmaduros, como hay niños que son muy chiquitos y son extremadamente maduros.

SEMANA: Para finalizar, Camila un mensaje a esas mujeres que tienen hijos y sienten que sus proyectos de vida se estancaron