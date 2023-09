Miss Universe Colombia: cuando el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena le dijo No a Camila Avella

No obstante, no es la primera vez que Avella ha tenido en mente participar en un concurso de belleza, ya que, en 2018, contando con el aval de la Gobernación de Casanare, la modelo quiso representar a su departamento en esa edición del Concurso Nacional de Belleza en Cartagena . Sin embargo, Raimundo Angulo, presidente del certamen, le negó el permiso.

¿Qué fue lo que pasó?

Tan pronto Avella recibió el aval por parte de su departamento de nacimiento para participar en Cartagena, Raimundo Angulo no dudó en aseverar a medios nacionales que la llanera no podía competir en Señorita Colombia, ya que supuestamente había posado desnuda en algunas fotografías, las cuales no se encontraron.