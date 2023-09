“Estoy indignada”: la influencer Karen Sevillano se despacha contra la elección de Camila Avella como Miss Universe Colombia; su favorita era Buenaventura

La elección de María Camila Avella como Miss Universe Colombia 2023 no cayó bien entre los seguidores de otras candidatas que también eran favoritas a ganar la corona. Una de las reacciones más polémicas tras la coronación fue la de la creadora de contenido Karen Sevillano.

En ese momento comenzó el inconformismo de la influencer Karen Sevillano. Después de llamar a las tres finalistas, prosiguieron a ubicarlas en los puestos. “Dios mío, bendito, señor. Aquí se me va a salir el guarguero” , dijo Sevillano, antes de que los presentadores anunciaran a la segunda finalista (tercer lugar).

Para sorpresa de muchos, el tercer lugar fue para Lina María Hurtado, miss Buenaventura. Karen Sevillano se mostró inconforme, a tal punto que dijo: “¡Mucha hijueputa rosca, no me parece que Lina no haya ganado”.