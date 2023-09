Diego Guauque reapareció desde la clínica y compartió sorpresiva noticia sobre su salud

Diego Guauque, reconocido periodista colombiano, sorprendió al país entero hace unos meses debido a que anunció en las diferentes redes sociales que fue diagnosticado con cáncer. El bogotano reveló en aquel momento que le encontraron un leiomiosarcoma poco frecuente.

Tras una dura batalla contra esa enfermedad, el reportero de Séptimo día (Caracol Televisión) compartió en junio pasado con todos sus seguidores tres emotivos videos desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fe, donde confirmó que los médicos lograron sacarle por completo el sarcoma.

“Yo les dije que mi grito de batalla era ‘Fuera sarcoma’ y el sarcoma se marchó. Vamos para adelante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Estamos muy contentos. ¿Saben que me pone más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, de hija y de mis padres”, expresó el comunicador.

El bogotano, de igual manera, manifestó que el tratamiento continuaba y que iba a recibir algunas sesiones de radioterapia para eliminar toda posibilidad de que el cáncer hiciera metástasis.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el reportero de Caracol Televisión reapareció este martes, y compartió una fotografía desde un centro médico, sorprendiendo a más de uno. No obstante, aseguró que terminó exitosamente el proceso de radioterapia.

“Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias. Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos. Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante. Gracias a Dios, a mis médicos, a mi familia y a todos ustedes por arroparme desde el primer día de este año. Cada día mejor”, precisó.

Guauque también publicó en las historias cómo lo recibió su familia luego de regresar de la clínica. En las postales se puede apreciar la pequeña reunión que le hicieron al famoso periodista colombiano.

“Mi familia me dio un sorpresón por terminar mis ciclos de radioterapia. Fueron los principales artífices de mi recuperación. Los amo”, fue el mensaje que escribió Diego para acompañar las publicaciones, que se hicieron virales rápidamente.

Diego Guauque recibió sorpresa de su familia. | Foto: Instagram: Diego Guauque

Diego Guauque recibió sorpresa de su familia | Foto: Instagram: Diego Guauque

¿Cuándo volverá a Caracol TV?

Cabe mencionar que el reportero habló con SEMANA recientemente y aseguró que el cáncer le permitió reordenar las prioridades de su vida. Asimismo, recalcó que no va a regresar, por el momento, a sus funciones laborales en Caracol Televisión.

“Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo. Madrugar, trasnochar y la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo ‘no importa’. ‘No alcancé a dormir lo suficiente, no importa porque logré la entrevista’. Claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”, explicó Guauque en este medio.

El periodista aseguró todavía no piensa regresar al trabajo | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA