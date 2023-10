El acuerdo al que habrían llegado Shakira y Piqué para vender sus mansiones de Barcelona

El caso es que Shakira tuvo que dejar que la propiedad ahora esté en manos de la empresa Inversiones BCN Two & Two SL, cuyo administrador es nada más y nada menos que Joan Piqué, el papá de Gerard, a quien la barranquillera le dedicó una polémica y fuerte frase en su reciente lanzamiento musical: El Jefe. “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”, son las palabras de la discordia que han generado un gran debate en als redes sociales.