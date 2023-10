Shakira compartió detalles inéditos de cómo grabó su canción ‘El Jefe’, la ‘tiraera’ a los Piqué

Shakira sabe muy bien cómo manejar el marketing de sus canciones y El Jefe , su más reciente tema junto a la banda mexicana Fuera Regida, no es la excepción. Desde que se publicó este tema la colombiana generó una revolución mediática del tamaño de sus anteriores canciones, obviamente manejando las proporciones en comparación con la Sesión 53 de Bizarrap o la gran colaboración entre la barranquillera y su homóloga paisa Karol G: TQG .

En reproducciones el Jefe no ha logrado homologar a sus pares, sin embargo, sí está sonando en todas las emisoras del mundo y los medios aún siguen escudriñando la letra, en la que vuelve a tirarle dardos venenosos a la familia piqué, especialmente a Joan, el patriarca del clan, y a su expareja Gerard, específicamente con un asunto que tiene que ver con el despido de Lili Melgar y la supuesta falta del pago de sus honorarios legales.

Otro detalle que no pasó desapercibido para los fans de la colombiana es que las copas de vino y otros licores no faltaron en las sesiones de grabación, lo que también les da luces de lo bien que se la pasa Shakira haciendo lo que más le gusta: componer, cantar, bailar y disfrutar de sus amigos y colegas, de los que ella siempre afirma aprender y nutrirse de los nuevos sonidos y talentos que van emergiendo en la industria, en al que ella ha estado por más de 30 años.

“Shakira te quiero mas que a mi vida 🙌❤️”, “Tu puedes ser mi jefa bebé”, “¡¡¡REINA ICÓNICA Y MULTIFACÉTICA!!! Que soporten tu éxitoooo”, “Esta canción a mí me encantó😍😍 y es raro porque a mí no me suele gustar este género, pero Shakira hace que yo oiga todo😂 😍”, “ameeeeeé ❤️❤️❤️ pobres los trabajadores que se la dedicaron a su jefe y los despidieron jaja, pero Shakira tiene toda la razón”, son algunos de los comentarios que se leen en el post, que ya cuenta con más de 142 mil likes.