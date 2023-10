Shakira recibió inesperado ‘regalo’ de su hijo, relacionado con ‘El Jefe’; plasmó inesperada versión suya

Shakira se convirtió en protagonista de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a todo el alboroto que generó su ruptura amorosa con Gerard Piqué, la cual ocurrió en 2022. La barranquillera no escapó de la mirada de cientos de medios, lo cuales quisieron saber más de su vida personal y los cambios que hizo a su realidad.

La colombiana decidió pasar la página tras lo vivido en España durante muchos años, y disfrutar de una nueva etapa íntima con su familia y amigos. La cantante no dudó en abrirse paso a nuevas experiencias, plasmando en su música todos los sentimientos y emociones que cargaba desde hace más de un año.

De hecho, días atrás, Shakira estrenó su canción El Jefe , una colaboración musical con Fuerza Regida, la cual mezcla sonidos del regional mexicano y los toques populares. Lo llamativo de esta propuesta fue la letra, que habría sido un vainazo en contra de Joan Piqué, padre de Gerard, con quien las cosas no terminaron bien.

Este proyecto no fue bien visto por cientos de personas, quienes reprocharon a la cantante por “desearle la muerte” a su exsuegro. Varios aplaudieron los métodos de ‘desahogo’ a los que recurrió la artista, apoyándola con reproducciones y difusión del contenido.

Sin embargo, recientemente, El Jefe volvió a ser centro de noticias en las redes sociales, pero por un detalle único y especial. Shakira no dudó en dejarlo en evidencia, plasmando el talento y astucia de sus hijos.