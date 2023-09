Piqué busca arreglar situación con Shakira y viajó a México; pronto se verá con la colombiana

Pese a que la idea era inicialmente que viajara la semana pasada, las periodistas manifestaron que el exfutbolista tuvo diferentes eventos en territorio europeo y estará llegando a Miami en estos días. Asimismo, revelaron que este no estaría muy conforme con el acuerdo.

“Gerard estaba en Málaga, tiene que viajar a Miami esta semana. Podemos contar una exclusiva que Piqué se está dando cuenta de que este convenio de 10 y 20, que en un momento pensó que sería fácil y favorable, lo está viendo muy complicado y no sabe si ‘la cagó'”, precisaron.

Laura Fa afirmó que Piqué no esta conforme con el acuerdo | Foto: YouTube: El Periódico

“Piqué está en México. El exfutbolista y ex de Shakira, Gerard Piqué grabó esta mañana en la zona de Polanco un comercial para un conocido banco”, informó Álex Kaffie, famoso periodista de espectáculos, en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que Lorena Vázquez recalcó en el espacio digital que este viaje a México es parte del itinerario del español para poder estar con sus hijos y enfatizó que sus fuentes le expresaron que Shakira era quien no estaba del todo feliz con el convenio.

Luego, precisó: “A mí lo que me han dicho hace unos días es que la que no está contenta con el convenio es Shakira. Si se ratifica, porque a día de hoy no está ratificado, y donde están surgiendo los mayores problemas es por la casa que tienen en común”.