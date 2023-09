Piqué hizo sorpresivo movimiento legal relacionado con uno de sus mayores detractores; especulan sobre qué planea

“Me sorprendieron las estrictas medidas que solicitaban los dos españoles para ellos (...) Tengo que contarles que Piqué y Clara no quisieron verme, declararon en sala anexa. Clara Chía montó un ‘show’, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a un restaurante y que su mamá le manda un portacomidas porque ya no puede salir tranquila”, relató el español después de salir de este sitio.

“El juez me dijo que si yo creía que Clara estaba utilizándome a mí para atacar a la otra parte, en referencia a Shakira, y le dije: Claramente sí. El juez hasta se río, pero a mí no me ha hecho gracia todo lo que he escuchado”, agregó en aquel entonces, previo a que se dictara la orden de alejamiento por tres meses.