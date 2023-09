Exponen a Piqué y lo señalan de ataques contra Shakira; aseguran que fue el culpable de críticas contra la cantante

Personas que compartieron con la estrella mundial indicaron que no estaban de acuerdo con sus acciones en contra de Piqué y sus exsuegros, a quienes dedicó partes de sus canciones . Otros señalaron que la colombiana no pagaba los dineros que correspondían y que sus conductas eran contrarias a lo que la gente creía.

Jordi Martin indicó que familia Piqué estaría detrás de ataques a Shakira

“Hoy ha salido en España una chica, Cristina Cárdenas, directora de los videoclips de Shakira, a decir que por contrato la cantante no permitía que la vieran los figurantes a la cara”, comentó, agregando: “Me duele mucho que ahora la gente quiera arremeter contra ella. Aquí hay algo de lo que no puedo hablar, porque como lo dije: si no tengo los papeles en la mano, no me tiro a la piscina...pero eso no es solo por deslealtad, ya es hora de que Shakira hable”.