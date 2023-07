El arriesgado estilo de Shakira durante desfile en París; su vestido también lo usó JLo: ¿Acertado o desatinado?

Shakira, sin duda alguna, es una de las artistas latinoamericanas más importante a nivel internacional, y este miércoles se convirtió en tendencia nuevamente en las redes sociales luego de su aparición en la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de la marca Viktor&Rolf.

La colombiana lució un elegante abrigo en tono crudo, con ribetes dorados en las costuras, que complementó con unas gafas oscuras y unas sandalias de plataforma. El detalle que más llamó la atención del outfit fue un NO adherido en uno de los costados.

Shakira asistió a la Semana de la Moda de París - Foto: Twitter

El arriesgado estilo que eligió la intérprete de Acróstico, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones y varios de sus seguidores la elogiaron. Sin embargo, también recibió varias críticas.

Para el diario La Vanguardia, uno de los más importantes de España, manifestó que la cantante colombiana acertó con la escogencia de ese vestido, el cual fue diseñado por Viktor&Rolf.

“La colombiana ha sido una de las invitadas estrella del desfile. La cantante ha acaparado el foco mediático en la jornada de este miércoles de la alta costura al acudir por sorpresa al desfile de Viktor&Rolf”, indicó inicialmente.

Shakira en la pasarela Viktor&Rolf - Foto: Getty Images

Shakira - Foto: Twitter

Luego, el rotativo precisó: “Sentada en front row junto a Camila Cabello, la artista ha posado feliz y sonriente ante las cámaras. Ha escogido para la ocasión un acertado, pero extremado look. Las redes convirtieron este estilismo y su aparición en París en el viral del día”.

Cabe mencionar que el vestido de Shakira es de la colección de alta costura de la famosa marca de la temporada primavera/verano de 2018. Asimismo, este ya había sido usado en una oportunidad por Jennifer López.

Pese a que no se ha pronunciado oficialmente, la artista barranquillera habría escogido esta prenda para conmemorar a Viktor&Rolf, puesto que el desfile de esta temporada se centró en el aniversario número 30 de la reconocida compañía de moda.

“La intérprete de Pies descalzos acudió a la más reciente propuesta de la casa francesa, que rindió homenaje a los 30 años de Haute Couture de la marca rememorando looks icónicos de sus pasarelas. Al parecer, la artista latina fue parte de este reencuentro, pues portó un vestido abrigo en color blanco, con un gigantesco ‘NO’ en relieve, un guiño al look con el que Viktor&Rolf abrió su desfile Ready to Wear”, concluyó la revista Vogue.

Jennifer López ya había usado el excéntrico vestido - Foto: Twitter: @JLo_Dreams

Semana de la Moda en París - Foto: Twitter

Antes de su llegada a la capital francesa, la reconocida cantante hizo un viaje ‘relámpago’ a Barcelona para entregarle personalmente al exfutbolista Gerard Piqué sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes estarán dos semanas junto a su padre.

La periodista Lorena Vázquez aseguró en Las Mamarazzis que la barranquillera y el ibérico estuvieron juntos nuevamente en España. Además, precisó que tomaron una inesperada decisión con respecto a la custodia de sus hijos, ya que llegaron a un nuevo acuerdo.

Piqué y sus hijos están nuevamente juntos - Foto: Instagram: Shakira/REUTERS-Gonzalo Fuentes

“Ha sido así, Shakira ha pasado fugazmente por Barcelona —unas cuantas horas—. Ella tenía un viaje previsto a París, donde la esperaban su estilista y asistente, por la Semana de la Moda... por lo que ha decidido dejar a sus hijos en Barcelona”, sentenció la comunicadora.