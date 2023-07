Shakira y los accesorios de lujo que utilizó en su video de ‘Copa Vacía’ ¿cuánto valen?

El 29 de junio cientos de fanáticos vieron por primera vez Copa vacía, el video de la cantante barranquillera en el que también se presume que hace referencias a una que otra historia vivida con el exfutbolista Gerard Piqué.

Esta producción está acompañada por otro grande de la música como lo es Manuel Turizo, y en ella salió a la luz cómo la cantante se sintió prisionera por muchos años en Barcelona, ciudad en la que convivió por más de una década con su expareja y en la que nacieron sus dos hijos Milan y Sasha.

Shakira estrenó el tema 'Copa Vacía' junto a Manuel Turizo. - Foto: Instagram

En Twitter, por ejemplo, los usuarios aseguraron que la rata del video hacía referencia a Gerard Piqué, quien traicionó a Shakira justo en el momento en que más necesitaba de él, cuando su papá, William Mebarak Chadid, tuvo una crítica condición de salud. El exfutbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía, la joven a quien luego presentó públicamente.

Shakira no afirmó ni desmintió explícitamente lo dicho por sus seguidores, pero sí dejó un mensaje sugerente en una nota de voz compartida con ellos, a través de una lista de difusión creada en Instagram.

“Además, yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa mi vida porque, muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma. Esta sirena, en el video, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y, finalmente, regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, comentó.

Los artistas lanzaron 'Copa Vacía' el pasado 29 de junio - Foto: @shakira

En el video se pudo ver a una Shakira que se une a la tendencia Mermaidcore, en la que lleva consigo una aleta por piernas y su cabello en rosa pálido con un aspecto húmedo como el de Karol G.

Además, vale la pena resaltar los costosos accesorios que lució para darle así más vida a su look de sirena.

En las imágenes Shakira lleva sobre su sien una diadema, adornada con cristales y perlas, como si se tratara de una lujosa corona sacada de un cofre del tesoro, firmada por la casa Rinaldy Yunardi, marca encargada de prestar los accesorios para artistas de talla internacional como Madonna, Beyoncé, entre otras celebridades para sus apariciones en las alfombras rojas.

La artista barranquillera también utilizó unos guantes de seda blanca firmados por The Ghost, cuyo precio oscila en los 900 a 1.000 dólares ($4.200.000) y en los que, a modo de enredadera se le unen perlas decorativas como simulando una cuerda de amarre.

A este look se le sumó un par de anillos de perlas gigantes en estilo barroco por su forma, avaluados en 2.800 dólares ($11.800.000) de Lillian Shalom.

Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'. - Foto: Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'.

Aunque la inversión en el vestuario de Shakira en Copa vacía ha sido bastante alto, sus seguidores opinan que dio un muy buen ejemplo de cómo debía lucir una sirena, contrario a lo que se vio en la película de Disney.

Antes del lanzamiento de Copa vacía en la noche del 29 de junio, Shakira abrió en su cuenta de Instagram un canal llamado Shakichat a través del cual reveló algunos detalles sobre la canción.

Poco tiempo después de haber estrenado la canción, la barranquillera envió una nota de voz a sus cientos de seguidores, para agradecer el apoyo y felicitarlos por la interpretación de los mensajes ocultos en el video y la letra de la canción.

De acuerdo a esto, muchas de las interpretaciones que se dieron a la canción en las redes sociales en las que se decía que nuevamente Shakira estaba enviando indirectas a Piqué, fueron correctas.

“Son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo”.