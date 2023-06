“La clavan”: Shakira les agradece a sus ‘fans’ por interpretar de forma correcta su nueva canción ‘Copa vacía’

Shakira siempre ha sido una artista muy educada con los medios de comunicación y con los paparazis, a quienes siempre les sonríe y responde de forma cordial cuando la abordan sin ella haberlos citado o haber concretado una reunión con ellos. Y esto sucede porque la colombiana rara vez concede entrevistas para contar no solo los pormenores de sus trabajos musicales, sino también sobre su vida privada.

Sin embargo, todo esto cambió gracias al broadcast chat que acaba de crear la intérprete de ‘Hips don’t Lie’, llamado el Shakichat, en el que les envía audios directos a sus fanáticos, y el tema central de los primeros ha sido su más reciente lanzamiento, ‘Copa vacía’, que hace algunas horas se estrenó en todas las plataformas digitales y en este momento ya acumula más de 5,1 millones de reproducciones, sin haber alcanzado un día completo en YouTube.

Shakira y Manuel Turizo en Copa Vacía. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“Hola a todos. Bueno, estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel. Me encanta poder comunicarme ahora directamente con ustedes y lo primero que les cuento, para los que aún no lo saben, ya salió mi nueva canción ‘Copa vacía’… Y en el video soy una sirena, así es… Bueno, últimamente ando tanto tiempo en el agua que creo que en cualquier momento me salen escamas”, reveló la cantante en su chat al momento de enviar su primer audio.

Shakira no solo habló de una forma casual y tranquila con sus fans, en un espacio en el que solo el moderador o creador del chat, en este caso la artista, puede escribir, enviar mensajes de voz y hasta adjuntar imágenes, videos y enlaces. Allí la intérprete de ‘Monotonía’ reveló por qué adoptó esta faceta de criatura mitológica para navegar en aguas turbulentas que demostrarían de una forma fantástica lo que le ha sucedido en los últimos meses, en que ha volado al otro lado del océano a comenzar una nueva vida en la que ella y sus hijos son su prioridad.

Shakira es una sirena en 'Copa vacía'. - Foto: tomada de redes sociales

“Pero es que además yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el momento de mi vida de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, relató la colombiana en su chat.

Horas después de haber enviado estas declaraciones, la colombiana volvió a pronunciarse, pero esta vez emocionada y sorprendida por todas las interpretaciones y conjeturas que han hecho sus fans de la letra y las imágenes de este nuevo hit musical. En su audio, Shakira le atinó a decir a sus seguidores que son los mejores, que tienen razón en todo lo que leen de su música y que se siente muy orgullosa de ellos.

Shakira comparte fotos en su Shakichat. Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'. - Foto: Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'.

“Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones… Y la clavan, siempre, son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende y me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo, los quiero mucho, mucho, mucho”, declaró la barranquillera en su más reciente comunicación, en la que al final también envía un beso grande a todos sus seguidores.

Al parecer, este es el nuevo canal favorito de la cantante para dar su opinión sobre lo que sucede con su música y allí, de una forma directa, ella desnuda su alma y sus sentimientos para que sus fans, la mayoría que la han acompañado en estas tres décadas de música, la sientan mucho más cercana.