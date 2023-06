Shakira ‘ventila’ problemas de intimidad con Piqué en ‘Copa Vacía’: “Quedo con ganas de más”; la cantante fue ‘contundente’

Shakira, al parecer, sigue con su desahogo musical contra Gerard Piqué. En las últimas horas se estrenó en todas las plataformas musicales la canción Copa Vacía, que hace en compañía de uno de los cantantes colombianos de música urbana más sonados del mundo, Manuel Turizo.

La canción llega poco después de cumplirse un año desde que la cantante dio a conocer la noticia de su separación con el padre de sus dos hijos Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente.

Pero más allá del personaje de sirena que interpreta la artista y de lo que se ve en los casi tres minutos de historia, la barranquillera ha querido decir mucho más con su nuevo lanzamiento, donde muchos aseguraron que no habría dejado de lado las indirectas para el catalán ocultas en la letra de Copa Vacía.

De acuerdo con lo publicado por El Nacional de Cataluña, el video transmite la “insatisfacción absoluta... Quiere llenar la copa, cosa que no ha podido hacer desde hace mucho tiempo”, detalla en un apartado.

Shakira vuelve a generar revuelo con su canción y las frases que iría para su expareja Piqué. Fotos: Instagram @shakira - @gerardpique3. - Foto: Fotos: Instagram @shakira - @gerardpique3.

“Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, “No quieres cuando yo quiero, estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo”, “Siempre tan ocupado con tanto negocio”, “Suelta el teléfono y usa tus manos conmigo” y “Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, serían algunas de las frases que la intérprete de Pies Descalzos habría usado como “indirectas” y revelaciones, dejando en ‘evidencia’ los aparentes ‘problemas’ íntimos que habrían tenido la expareja.

Incluso, el medio citado llegó a insinuar que Shakira estaba “aburrida” ante una persona que “no le cumplía”.

Shakira estrenó el tema 'Copa Vacía' junto a Manuel Turizo. - Foto: Instagram

Pero luego vienen frases como “sé que estás bueno, pero mucho más estoy yo” y “me tienes en la calle buscando con quién llenar este vacío que se siente”, esta última interpretada por el monteriano, que ya no serían solicitudes de amor al catalán, sino pullas directas a su descuido y cómo la barranquillera tuvo que centrarse en ella, volver a sacar todo su arsenal sensual y así buscar a alguien que en efecto le dé el amor que ella merece.

De hecho, mucho se ha hablado sobre que la colombiana ya tendría un nuevo amor en su corazón y se trataría del piloto británico Lewis Hamilton, quien ha sido captado junto a la cantante en varias ocasiones durante sus estadías en Miami y Barcelona. Allí, no solo mostró su gran talento al volante en sus carreras de la Fórmula 1, sino que también hizo lo posible por generar espacios con la barranquillera, tanto en restaurantes, como en discotecas y yates lujosos.

Crecen los rumores de un posible romance entre la cantante Shakira y el piloto Lewis Hamilton. - Foto: Getty Images

“Te espero y me desilusionas y así no funciona” y “pero no quieres cuando yo quiero” son otras dos frases que le llegan directo al catalán, quien ha recibido una infinidad de estrofas venenosas de parte de la cantante a través de canciones como Te felicito, Monotonía y la reina del despecho, que sería la Sesión # 53 de Bizarrap, en la que la intérprete lo menciona de forma directa a él y a Clara Chía y los compara con objetos y situaciones que no están a la altura de la legendaria diva pop latina.

La Copa Vacía promete convertirse en una nueva fuente de riqueza para los artistas. De hecho, ya van menos de 12 horas desde su estreno y el videoclip ya ha logrado acumular más de tres millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, más de 26.000 comentarios y superó los 400.000 ‘likes’. También está como número 1 en tendencias de música dentro de la plataforma de música.

'Copa vacía', la nueva canción de Shakira, tendrá un videoclip inspirado en el mundo de las sirenas. Foto: Twitter @shakira. - Foto: Foto: Twitter @shakira

A esto se suma la plataforma de Spotify, donde el segundo single entre Shakira y Manuel Turizo ya logró llegar a los más de 550 millones de reproducciones, perfilándose como uno de los grandes lanzamientos en español de la temporada de verano, que abraza a este tema de la mejor forma, pues su ritmo pegajoso y su tema de mar y océano contagia de mucha energía de fiesta al medio planeta que está de vacaciones.