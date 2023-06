‘Copa Vacía’: “suelta el teléfono y usa tus manos conmigo”, las pullas de Shakira a Piqué en su nueva canción

La misma Shakira lo ha dicho: “la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida”, y ahora que ya está al aire el video de Copa Vacía, la nueva canción de la colombiana, se puede entender muy bien de lo que habla la artista pop en su broadcast chat, donde envió dos audios refiriéndose de forma directa a este lanzamiento para sus fanáticos.

En el clip de esta nueva canción, Shakira se transforma en una sirena que termina en cautiverio luego de que Turizo la “pesca” y la encierra en una pecera. Desde allí, la cantante interpreta las estrofas de este nuevo tema, cuyo ritmo es un reguetón pegajoso que de seguro estará en pocos días en todas las discotecas del mundo, poniendo a bailar a los amantes de este género.

Shakira comparte avance de video de 'Copa vacía'. - Foto: Twitter: @shakira

Pero más allá de la figura de sirena y de lo que se ve en los casi tres minutos de historia, Shakira ha querido decir mucho más con su nuevo lanzamiento. “Estoy en el momento de mi vida de vuelta a mí misma, esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor, acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, dice la cantante. Esto ha dado pie a que muchos piensen que esta nueva canción es un sablazo más para Piqué.

Pero, ¿qué partes de Copa vacía podrían estar relacionadas con el exfutbolista? Hay varias frases de la canción que pueden perfectamente alinearse con el sentimiento de despecho y tristeza que Shakira sintió en el momento en que terminó con el deportista, que se dice le habría sido infiel a la intérprete de Hips Don’t Lie con la que ahora es su actual novia, la española Clara Chía.

“Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, “estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo”, “siempre tan ocupado con tanto negocio”, “suelta el teléfono y usa tus manos conmigo”, son frases que la misma Shakira habría escrito. En ellas, el sentimiento de abandono es latente, como ya lo ha expresado la barranquillera en canciones anteriores, dando a entender que Piqué la habría descuidado y se habría enfocado en sus asuntos personales, dejando su relación a un lado.

Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'. - Foto: Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'.

Pero luego vienen frases como “sé que estás bueno, pero mucho más estoy yo” y “me tienes en la calle buscando con quién llenar este vacío que se siente”, esta última interpretada por el monteriano, que ya no serían solicitudes de amor al catalán, sino pullas directas a su descuido y cómo la barranquillera tuvo que centrarse en ella, volver a sacar todo su arsenal sensual y así buscar a alguien que en efecto le dé el amor que ella merece.

De hecho, se dice que la colombiana ya tendría un nuevo amor en su corazón y se trataría del piloto británico Lewis Hamilton, quien ha sido captado junto a la colombiana en varias ocasiones durante sus estadías en Miami y Barcelona. Allí, no solo mostró su gran talento al volante en sus carreras de la Fórmula 1, sino que también hizo lo posible por generar espacios con la barranquillera, tanto en restaurantes, como en discotecas y yates lujosos.

Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“Te espero y me desilusionas y así no funciona” y “pero no quieres cuando yo quiero” son otras dos frases que le llegan directo al catalán, quien ha recibido una infinidad de estrofas venenosas de parte de la cantante a través de canciones como Te felicito, Monotonía y la reina del despecho, que sería la Sesión # 53 de Bizarrap, en la que la intérprete lo menciona de forma directa a él, a Clara Chía y los compara con objetos y situaciones que no están a la altura de la legendaria diva pop latina.