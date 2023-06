Video | Shakira y Manuel Turizo inauguran reto viral de ‘Copa Vacía’ en las redes sociales

Shakira y Manuel Turizo están que no se cambian por nada con el rotundo éxito de su nuevo tema en colaboración, Copa Vacía, que estaría dentro del nuevo repertorio de la barranquillera para su nuevo álbum, que ha anunciado desde 2022 y aún no tiene una fecha segura de lanzamiento, sin embargo, se sabe que en él no solo iría este nuevo tema, sino los anteriores que ha lanzado Shakira entre mayo del año pasado y hoy.

En la noche del jueves 29 de junio salió al aire el clip de este nuevo reguetón, en el que Shakira se convierte en una sirena que por amor se deja atrapar en las redes de un Turizo descuidado que no la determina y finalmente la deja tirada en un basurero lleno de ratas, toda una analogía que los fans de la colombiana ya relacionaron con los últimos acontecimientos en la vida de la diva pop latina.

Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'. - Foto: Foto: Instagram @shakira - 'Shakichat'.

La barranquillera sabe muy bien que ahora los lanzamientos no solo se promocionan con imágenes estáticas y enviando los links por sus historias de Instagram o por su ahora nuevo chat directo con sus fans, el Shakichat. La estrategia en las redes sociales tiene que ser integral y por eso la intérprete de Hips Don’t Lie se ha vuelto una experta en iniciar y generar retos virales en plataformas como Instagram y TikTok.

Hace un par de horas Shakira publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se encuentra con su compañero de canción y juntos han decidido elegir un filtro de reflejo de agua para hacer la mímica de estar dentro del océano mientras hacen el lipsync de una estrofa de su canción, haciendo referencia al mundo de sirenas que se ve en el clip de casi 3 minutos que tiene dicho tema.

Los cantantes se mostraron felices con su video de redes. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“Agua y más agua #CopaVacia”, escribió la colombiana creando la etiqueta específica con la que los cibernautas pueden identificar sus propios videos imitando a la colombiana en su nuevo reto viral, tal como lo han hecho con otros muy exitosos cuando se lanzaron éxitos como Te felicito y la extraordinaria y polémica Sesión # 53 de Bizarrap, dos canciones con las que tiktokers de todo el mundo demostraron sus habilidades en la danza al estilo robot.

Otra de las canciones que también ha tenido una repercusión viral fue Monotonía, que no incluyó ninguna coreografía para ser desempeñada en las redes sociales, pero sí encajó perfecto en la celebración de Halloween, pues su clip fue estrenado el 19 de octubre de 2022, semanas antes de esta festividad, y el outfit de la colombiana en dicho video fue inspiración para una infinidad de disfraces.

Lo interesante de la “Shakira de Monotonía” era el hueco que le quedaba en su pecho luego de que un hombre vestido como lo suele hacer regularmente su expareja, Gerard Piqué, le dispara con una bazuca, que deja como resultado el corazón de la cantante en el piso y ella, tratando de salvarlo, lo recoge y corre a guardarlo en un lugar seguro.

Shakira en su video de Monotonía. - Foto: Foto: tomada de redes sociales

Fueron miles los fanáticos de la colombiana que recrearon el look a la perfección, con el kimono colorido que llevaba la colombiana junto a su pantalón mandarina en seda ancho y obviamente el hueco en el pecho lleno de sangre, sin dejar a un lado el corazón humano como el accesorio estrella de este outfit, que más que aterrorizar, le hizo homenaje a la artista latina más grande de la música pop en los últimos 40 años.

Por el momento queda esperar cómo responden los fans de Shakira y de Manuel, quienes desde ya están enganchados con Copa Vacía, pues su clip en YouTube ya cuenta con más de 6.1 millones de reproducciones.