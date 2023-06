¿Mensaje para Piqué? Shakira habla de la rata en el video de ‘Copa Vacía’, su canción junto a Manuel Turizo

Shakira lo volvió a hacer: puso a hablar a más de medio mundo de su más reciente canción y a buscar mensajes ocultos hacia Gerard Piqué, con quien se dijo adiós un año atrás. Más allá de la letra de Copa Vacía, el sencillo de la barranquillera junto a Manuel Turizo que es tendencia en plataformas como YouTube, en el video también se pueden hallar señales para su expareja.

Una de las escenas que comenzó a robarse la atención desde los adelantos que Shakira compartió en sus redes sociales fue aquella en la que se le ve cerca de la muerte, rodeada de basura que fue a parar en el mar. Lo que más impactó fue una rata en primer plano, justo donde se encontraba la artista, hecho que de se prestó para todo tipo de especulaciones.

En Twitter, por ejemplo, los usuarios aseguraron que la rata del video hacía referencia a Gerard Piqué, quien traicionó a Shakira justo en el momento en que más necesitaba de él, cuando su papá, William Mebarak Chadid, tuvo una crítica condición de salud. El exfutbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía, la joven a quien luego presentó públicamente.

La cantante lanzó su esperado tema junto a Manuel Turizo. - Foto: Fotograma, 0:21, Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía - YouTube Shakira

Shakira no afirmó ni desmintió explícitamente lo dicho por sus seguidores, pero sí dejó un mensaje sugerente en una nota de voz compartida con ellos, a través de una lista de difusión creada en Instagram.

“Además, yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa mi vida porque, muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma. Esta sirena, en el video, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y, finalmente, regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, comentó.

El basurero rodeado de ratas bien puede ser el círculo cercano de Gerard Piqué en Barcelona, de donde se mudó apenas semanas atrás y nunca estuvo cien por ciento cómoda. Como cualquier cantante, Shakira se ha reconocido una ‘nómada’.

Shakira y Manuel Turizo, en el video de 'Copa vacía'. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“En el video, soy una sirena. Bueno, últimamente ando tanto en el agua que creo en cualquier momento me salen escamas. Lo mejor de realizar videos es poder convertir en realidad ciertas fantasías y esta era definitivamente una de ellas”, comentó Shakira, quien ha sido feliz surfeando en Miami.

Valga recordar que desde la ruptura amorosa con Gerard Piqué, este fue el quinto lanzamiento de Shakira. El primero fue Monotonía, junto a Ozuna, una canción en la que experimentó en el género de la bachata; siguió Music Session #53, una ‘tiradera’ de frente contra su ex; TQG, en colaboración con Karol G, que vive su mejor faceta como artista, y Acróstico, de la mano de sus hijos, Milan y Sasha, con la que enterneció al mundo.

Bizarrap y las infidencias del Music Session #53 con Shakira

Bizarrap, que recién lanzó un sencillo con Raw Alejandro, fue invitado al programa televisivo El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, y contó cómo fue el proceso de grabación con una de las artistas más queridas en el planeta, Shakira.

Una de las preguntas que ha rondado en los seguidores de Shakira es si ella le escribió a Bizarrap o, por el contrario, fue él quien se comunicó con ella para sacar adelante una canción que fue tendencia en redes sociales al menos cuatro días y portada en la prensa rosa.

Bizarrap contó cómo empezó la idea de una canción con Shakira. - Foto: Tomadas de Instagram @shakira y @bizarrap - Montaje: SEMANA

Según el argentino, él le escribió a Shakira, pero ella tardó un tiempo en responderle, hasta que uno de sus hijos la convenció para colaborar con él, aunque no precisó si fue Milan o Sasha.

“Yo hablé con ella porque le escribí y no lo vio. Yo me la jugué, porque no sabía que me iba a responder. Me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo para hacer una canción conmigo”, contó.