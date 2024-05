El Charrito Negro tiene angustiados a sus fans por inesperado anuncio sobre uno de sus shows; alertan sobre su estado de salud

¿Qué le pasó al Charrito Negro?

“Es una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me saqué un examen médico, el doctor me dijo que no tenía buenas noticias. Me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me acabó. A mí me gustaba tomar gaseosas, jugos y abusé de los dulces”, comentó el intérprete de Cuestión Olvidada en una entrevista para el programa de entretenimiento La red, de Caracol Televisión, en el 2022.