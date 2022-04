El colombiano Faber Burgos envió su segundo globo a la estratósfera

El ingeniero e influencer colombiano, Faber Burgos, nuevamente envió un globo meteorológico a la estratósfera. En esta ocasión, logró captar imágenes sorprendentes de la naturaleza colombiana y varios escenarios fuera de la atmósfera de la Tierra.

El video fue captado por dos cámaras en una caja de icopor, un par de baterías y sensores de temperatura. Estos elementos iban acompañados por un pequeño avión de papel y la foto un perro llamado Apolo.

“Lo que verás los siguientes minutos será una de las cosas más hermosas que hayas podido observar”, afirmó Burgos en su publicación de Facebook que dura un poco más de 20 minutos.

En las imágenes, es posible ver la cima del Ritacuba, ubicada en la Sierra Nevada del Cocuy. Después el artefacto logra llegar a la estratosfera. “A esta altura no se oyen nuestras diferencias, no hay egos, no se oyen nuestros conflictos, ni hay indiferencia, no se oyen balas ni menos nuestros problemas, solamente hay silencio”, añadió el ingeniero.

Al final de la publicación se puede ver a Burgos y a su equipo recoger el globo, el cual, cayó a tres horas y media de distancia del punto de partida. Según explican, la caída se presentó en el municipio de Capitanejo, Santander.

“Este probablemente sea el globo más grande que se haya lanzado hasta ahora en el país. Este gigante de 2.000 gramos, según cálculos, ascendió hasta los 35.000 kilómetros de altura. Este es un logro de todos ustedes, amigos”, afirmó Faber.

Cabe resaltar que, como se mencionó, no era la primera vez que el influencer lanzaba un globo de este tipo y de hecho, después del primer lanzamiento el 26 de septiembre de 2020, se hizo merecedor de un récord Guinness.

En esa ocasión, desde el municipio de Cuitiva, Boyacá, el joven incorporó una cámara al globo para tomar las fotografías que posteriormente publicó en redes sociales.

El logro que actualmente figura en el libro de Récord Guinness, lo alcanzó porque su video, donde explica cómo elevó el globo hacia la estratosfera, es el más visto en la red social Facebook.

En diálogo con Noticias Caracol, el joven colombiano dijo que el récord se lo reconocen por la hazaña que él emprendió con un globo en Boyacá, el año 2020, además porque su video es el más buscado y visto en la plataforma de Facebook, con 84 millones de visitas.

Visiblemente emocionado por la noticia, Burgos expresó que no esperaba ese anuncio, por lo cual lo recibió con mucha sorpresa y emoción. “Es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos venido haciendo en redes sociales de educar y enseñar a la gente”, añadió al canal de televisión.

La grabación que hizo en septiembre del año pasado ya supera las 90 millones de visitas. En la descripción del video, Burgos explica que grabó con su cámara GO PRO HERO 7 SILVER y la elevó hasta la estratósfera con ayuda de un globo meteorológico de 600 gramos con aproximadamente 1.811 litros de helio y una nevera de icopor. El globo alcanzó los 30 kilómetros de altura.

En entrevista con SEMANA Faber reconoció que mandar su sonda artesanal al espacio, a 30 kilómetros de altitud, era “carísimo” y que, por tanto, tuvo que pedir ayuda a una empresa de envíos para traer el elemento principal de su proyecto: el globo meteorológico.