El concejal Ángelo Schiavenato es señalado por el influencer ‘Nico’ Jurado de incumplimiento laboral: “solo gasté 200 mil de esa tarjeta”

Ángelo resalta que a final de octubre, Jurado le pidió un iPhone 15 pro max “yo tengo un iPhone 14, cógelo y yo me compro un 15, me dijo no”.

El abogado sigue relatando y menciona que le compré un iPhone 13 nuevo y le dijo que no podía descontárselo de su pago, “yo no tengo un peso” para Jurado, eso era una herramienta de trabajo la cual no debía pagar de su bolsillo.