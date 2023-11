El joven hijo de Alina Lozano, menor que Jim Velásquez; su papá es famoso actor cubano

¿Quién es el hijo de Alina Lozano?

Pese a que casi no habla de ese tema, Lozano siempre ha manifestado que tiene una muy buena relación con el joven, quien cumplió recientemente 16 años. Incluso, hace poco reveló lo que este pensaba sobre su noviazgo con Jim.

“Mi hijo es realmente la opinión que me importa, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’”, apuntó en aquel momento la reconocida actriz, la cual recalcó que el joven nunca se ha opuesto a su relación con el influencer .

Igualmente, agregó: “Son amigos, no ha habido problemas, hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro. Mi hijo es super respetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”.