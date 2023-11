El millonario regalo de boda que Jim Velázquez le dio a Alina Lozano, ¿cuánto le costó?

La boda ha despertado todo tipo de opiniones a través de las redes sociales, donde muchos internautas no se han guardado nada a la hora de hablar acerca de lo que piensan de la relación que mantienen los dos. De hecho, muchas personas aseguraron que su relación es falsa y se trata de una estrategia para aumentar sus seguidores y el número de interacciones en las redes sociales.

“A los minutos de habernos casado le dije: ‘Amor, nos vamos de luna miel’ y él no entendía en qué momento habíamos planeado eso, pero yo ya lo había dejado listo”, comentó la reconocida actriz a la Revista Vea.

View this post on Instagram

Por otra parte, Jim Velásquez no se fue en blanco y también anunció el lugar en el que vivirá junto a su amada. Según dijo, compró un apartamento ubicado en el norte de Bogotá, algo que logró con el dinero que ha ganado durante este año gracias a su trabajo.

¿Quién es el hijo de Alina Lozano?

Pese a que casi no habla de ese tema, Lozano siempre ha manifestado que tiene una muy buena relación con el joven, quien cumplió recientemente 16 años. Incluso, hace poco reveló lo que este pensaba sobre su noviazgo con Jim.

“Mi hijo es realmente la opinión que me importa, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’” , apuntó en aquel momento la reconocida actriz, la cual recalcó que el joven nunca se ha opuesto a su relación con el influencer.

Igualmente, agregó: “Son amigos, no ha habido problemas, hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro. Mi hijo es super respetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”.