Amigo de Felipe Saruma se destapó sobre grave enfermedad que lo llevó a UCI; mostró notorio cambio físico: “¿Por qué a mí?”

Felipe Saruma se convirtió en protagonista de una larga lista de noticias en los medios nacionales, debido a todo lo que rodeó su separación con Andrea Valdiri. Ambos creadores de contenido intentaron llevar todo con cautela, hasta que se confirmó el anuncio oficial por parte de los dos a través de las plataformas digitales.

Pese a que el tema se manejó con discreción, muchas personas reaccionaron y apuntaron a que la historia tenía algo oculto que no se quería revelar. La barranquillera y el caleño fueron enfáticos en que su decisión no era por un mal matrimonio o traiciones, sino por detalles que ya no les permitían ir de la mano en el mismo camino.

Sin embargo, más allá de este asunto, las miradas de los seguidores de Felipe Saruma se ubicaron sobre uno de sus amigos más cercanos, quien compartió algunas publicaciones particulares que preocuparon a más de uno. Los curiosos no duraron en acudir al perfil del colombiano, intentando saber más acerca de lo que sucedía con su salud.

El creador de contenido es muy familiar y siempre visita a sus seres queridos. Foto: Instagram @felipesaruma. | Foto: Foto: Instagram @felipesaruma.

De acuerdo con lo que quedó registrado, se trató de Daniel Villacob, productor audiovisual, quien en los últimos días despertó curiosidad en sus fieles seguidores de Instagram, precisamente después de ver el cambio que tuvo su cuerpo por una notoria pérdida de peso. El también creador de contenido no había dicho nada al respecto, hasta hace poco, cuando publicó un video y reveló qué había pasado.

Según se apreció en el escenario digital, el colombiano decidió subir un contenido para explicarle a sus allegados y seguidores qué era lo que pasaba con su salud, mencionando un poco de la enfermedad que lo llevó a estar en la UCI por una crisis que atravesó.

El creador de contenido habló de su proceso personal. | Foto: Instagram @danivillacob

Daniel Villacob destapó enfermedad que padeció

En un videoclip que salió a la luz, el productor audiovisual despertó reacciones con unas declaraciones que dio, donde se sinceró con respecto a una enfermedad que lo tuvo hospitalizado por un mes. El hombre atravesó momentos complicados, al punto de cambiar por completo su vida en la actualidad.

Las imágenes revelaron la transformación que tuvo el amigo de Felipe Saruma, llegando a necesitar cuidado y atención médica. El proceso de recuperación ha sido constante, pero este tema gastrointestinal lo atacó bastante fuerte.

“¿Por qué a mí, qué he hecho mal, por qué me merezco esto? En el último mes, he estado hospitalizado a raíz de una enfermedad gastrointestinal muy fuerte, que me llevó a una crisis y terminé en UCI (...) Ha sido la experiencia más dura, más complicada, física, mental y emocional”, indicó en el post.

El productor audiovisual sufrió una fuerte enfermedad. | Foto: Instagram @danivillacob

“Siempre he sido una persona que cree que puede hacerlo todo solo, que no necesito de los demás, que soy muy fuerte y no me gusta mostrar debilidad, pero esta situación en mi vida me hizo gritar y decirle a Dios de que no puedo, que no tengo la fuerza mental ni física de salir adelante... lo acepté, lo entendí y me arrodillé ante él”, agregó.

Ante los cambios en su imagen, Daniel Villacob aseguró que no se había visto frente a un espejo en semanas y cuando se detalló, completamente desnudo, la tristeza lo invadió y sintió esa frustración por lo que golpeaba su realidad.

“Yo sé que estoy flaco, pero no me había visto y me entró una tristeza en el alma, que todo un esfuerzo de años de ejercicio se fue. Estoy en huesos, me toca hacer terapias para poder levantarme”, mencionó, al borde del llanto.

El creador de contenido fue claro en que estaba en proceso de recuperarse y agradecía por toda esta experiencia, ya que no cuestionaba a Dios y solamente entendía que había un mensaje detrás.