Yina Calderón reveló la supuesta causa por la que Andrea Valdiri se divorció de Felipe Saruma: “Le gustan ya mayores, con dinero”

La opinión de Yina sobre el divorcio de Valdiri y Saruma

Sumado a lo anterior, la influenciadora colombiana añadió que entre Felipe y Andrea, cuya relación de casados no pasó del año y medio, no tuvo el desenlace esperado por el hecho de que a la bailarina “le gustan ya mayores, formados, con dinero, no un pollito que apenas está empezando, ella no está para construir”, expresó Yina Calderón.