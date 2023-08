El nuevo mensaje de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, en medio del escándalo que sacude al Gobierno: “Nico, bebé y yo se lo agradecemos”

Entre otras cosas, el hijo del mandatario se mostró profundamente triste, pues manifestó que “lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto y que me dieron totalmente la espalda”.

“En estos últimos meses las personas que han estado conmigo, las más cercanas, han vivido y han visto cómo me he sentido, cómo he vivido estos momentos, incluso, de depresión, la situación mediática, en las redes sociales, las calles”, indicó.

El mensaje de Laura Ojeda

“Fueron incautados objetos personales que me son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé: un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono de celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo y mi computador”, indicó en su momento.

Nicolás, un papá diferente

“Cuando estalló el escándalo por las denuncias de Day Vásquez en SEMANA , su papá dio una entrevista y dijo sobre usted: ‘Yo no lo crie’”, mencionó Vicky, sobre lo que Nicolás contestó que eso fue “ de las cosas que me han causado una de las más grandes tristezas de mi vida, independientemente de cómo sucedieron los hechos”.

