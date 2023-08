“Lo de Andrea sí me dolió en el alma”: Nicolás Petro habló de su hermana, tras escándalo de la campaña presidencial

El escándalo que envuelve a Nicolás Petro Burgos, el hijo del hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, está cada vez más álgido en el país, debido a la investigación y audiencias que se han llevado a cabo en los últimos días, a ello se suman las declaraciones de Nicolás en diálogo con Vicky Dávila, directora de SEMANA.

Vicky le cuestionó por toda la situación que ha estado viviendo Nicolás, tras las declaraciones de su exesposa, quien ‘prendió el ventilador’ sobre el ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial del entonces candidato.

El lío incluye varios delitos relacionados con la financiación ilícita de la campaña- (Photo by Consejo Superior de la Judicatura / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS | Foto: AFP

Entre otras cosas, el hijo del mandatario se mostró profundamente triste, pues manifestó que “lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto y que me dieron totalmente la espalda”.

“En estos últimos meses las personas que han estado conmigo, las más cercanas, han vivido y han visto cómo me he sentido, cómo he vivido estos momentos, incluso, de depresión, la situación mediática, en las redes sociales, las calles”, indicó.

Nicolás Petro dijo que le desea a Day Vásquez que sea feliz en su nueva etapa de vida. | Foto: Esteban vega la-rotta-semana

“Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”, añadió.

Desde que surgió este escándalo, Nicolás Petro había afirmado que era inocente, pero las pruebas fueron tan contundentes que terminó aceptando la responsabilidad. | Foto: facebook nicolas petro

Entre las personas que Nicolás menciona, que le dieron la espalda, está también incluida su hermana, Andrea Petro, sobre la cual la directora de SEMANA le pidió que se refiriera: “Hábleme de Andrea, Antonella, Sofía, Andrés y Nicolás”.

Ante esto, Nicolás contestó que “Antonella y Sofía son un sol. Sobre Andrés, él se fue del país, pero con él tengo muy buenas relaciones”.

Pero “lo de Andrea sí me dolió en el alma, Vicky. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron”, sentenció.

Gustavo Petro es el papá de Nicolás Petro, pero no lo crio, porque el presidente vivía en Europa. Sin embargo, estuvo pendiente de sus estudios. | Foto: Colprensa

“Ella ha cumplido un papel en mi distanciamiento con mi papá y con la familia presidencial bastante importante. Mira lo que te voy a decir: te aseguro que va a sacar un trino, algo en Instagram, diciendo que esto es falso. Pero si hay una persona que ha vivido la exclusión en la familia ha sido ella, no querían que viniera a la campaña, no querían que estuviera acá y eso lo puede corroborar la misma Daysuris. Yo le compré pasajes, quería que ella estuviera acá, quería acercarla”, añadió el joven.

Vicky le cuestionó ¿por qué no querían que Andrea estuviera en la campaña?, sobre lo que Nicolás manifestó que “hay situaciones familiares que tampoco voy a salir a contarlas. Pero es así, Vicky. Ella ha vivido la exclusión de la familia y me pareció terrible lo que ella hizo. Lo que a ella en su momento le han aplicado me lo aplico a mí y más cuando traté siempre de tenderle la mano y estar ahí con ella. Ella tuvo problemas y en la familia nadie le colaboraba, nadie le hablaba. Intenté ser un apoyo, colaborarle. Quizás ella no lo reconozca, pero la misma Daysuris podría corroborar esa información”.

Intenté ser un apoyo, colaborarle (a Andrea Petro). Quizás ella no lo reconozca, pero la misma Daysuris podría corroborar esa información”, dijo Nicolás. | Foto: Foto 1: @danielmachadophoto, maquillaje y estilismo @byyauresanchez / Semana

“¿Y hoy siente que Andrea también lo dejó solo?”, preguntó Vicky. Nicolás contestó: “Vicky, no solo me dejó solo. Fue una de las personas que ha intentado destruirme y eso me ha dejado un dolor en el alma que ni te imaginas”.

Vale mencionar que Andrea, quien se había mantenido al margen de la situación de su hermano y la campaña de su papá, el pasado primero de agosto, manifestó: “Estamos en una situación difícil como familia”.

Ello como reacción contra un explosivo audio que circuló en las redes sociales, en el que se le escucha a ella, con tono fuerte y palabras de grueso calibre, hablarle a su hermano, en medio de su escándalo y la investigación de la Fiscalía en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Andrea Petro cuestionó la filtración de un audio donde explotó contra su hermano Nicolás Petro: “Estamos en una situación difícil como familia” | Foto: trino @andreapetro

En un texto sobre imagen de color negro, Andrea se excusó por lo sucedido y manifestó: “Grave que se metan en una conversación personal entren mi hermano y yo donde discutíamos y publiquen de manera poco convencional la discusión. Era privada. Nunca más volví a hablar desde ese día con mi hermano y eso me parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe”.