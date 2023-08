Andrea Petro cuestionó la filtración de un audio donde explotó contra su hermano Nicolás Petro: “Estamos en una situación difícil como familia”

Andrea Petro, la hermana de Nicolás Petro, había guardado silencio frente al escándalo que sacude al hoy diputado del Atlántico, pero no aguantó más. En la noche de este martes 1 de agosto, la joven que vive en Europa reconoció: “Estamos en una situación difícil como familia”.

Lo dijo al reaccionar contra un explosivo audio que circula en las redes sociales en el que se le escucha a ella, con tono fuerte y palabras de grueso calibre, hablarle a su hermano, en medio de su escándalo y la investigación de la Fiscalía en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Come mierda, soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel”, se oye en el audio.

Frente a los audios, la hija del presidente consideró como “grave” que se metan en una conversación personal entre ella y su hermano, en la que discuten, y “publiquen de manera poco convencional la discusión. Era privada. Nunca más volví a hablar de ese día con mi hermano y eso me parte el corazón”, confesó.

Andrea Petro reconoció en su cuenta personal de Twitter que no está orgullosa de las palabras que utilizó en ese momento.

“Estaba muy alterada y dolida como cualquier otra persona . Estamos en una situación difícil. Y sí es verdad que duele, que se sirvan de mí para eso. Yo también me dejo llevar por las emociones como todos los días. Soy humana”, manifestó.

La hija del presidente Gustavo Petro no contó en qué contexto se dio la fuerte conversación con su hermano. Tampoco la fecha o el lugar. Y mucho menos, cómo terminó su charla en las redes sociales. “Madura. Jódete solo, lo siento, yo quise sacarte en ese hueco donde te metiste, no quisiste (...)”, dijo ella. Y agregó que Laura Ojeda no entraría a la familia presidencial.