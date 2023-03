Esta es la historia de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, quien ha tenido una vida en turbulencia y llena de polémicas

En la vida de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y envuelto hoy en un escándalo que lo relaciona con narcos, figuran dos nacimientos. El primero se dio el primero de junio de 1986, cuando llegó al mundo, en una clínica de Ciénaga de Oro, Córdoba, municipio del que es originaria su madre, Katia Burgos, en ese entonces novia del hoy presidente de la república.

A pesar de que era su primer hijo, Gustavo Petro no se presentó ese día a la clínica. Pero no porque hubiera llegado tarde a la trascendental cita, sino por un motivo de fuerza mayor: estaba detenido por su actividad con el M-19.

“Mi experiencia paternal inicial fue lamentable, porque el día en el que supe que mi novia estaba embarazada, iba camino a la tortura. No volví a saber nada del bebé hasta que ella lo tuvo y me lo llevó en brazos a la cárcel”, reconoció el hoy mandatario en una entrevista con Revista Bocas. Con su padre preso y posteriormente en la clandestinidad, la infancia de Nicolás Petro Burgos pasó de la mano de su mamá, de su abuela doña Clara Nubia Urrego y de su tío Juan Fernando Petro.

Nicolás fue el único de los cinco hijos de sangre del presidente Petro que no vivió formalmente con él. Sin embargo, sí fue el único que le heredó la vena política. Desde muy joven buscó abrirse paso en la política. En 2011, cuando Gustavo Petro se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, Nicolás, quien tenía 26 años y se había graduado como abogado, se abrió caminó a la capital para ayudar a recoger las 130.000 firmas para inscribir la candidatura de su padre por el Movimiento Progresistas y le hizo campaña con el ala juvenil de la colectividad.

Nacimiento político

Fue durante el mandato de Gustavo Petro en Bogotá que Nicolás Petro Burgos tuvo su segundo nacimiento, pero esta vez del ‘vientre’ de su padre, quien indirectamente le abrió la vida política.

Durante la alcaldía, Petro Burgos se volvió el escudero de su papá en el Palacio Liévano y aunque no tenía cargo oficial, permanecía junto a él. Si algo disfrutaba, era el reflejo de las luces y las cámaras. De hecho, una de las imágenes más recordadas se dio en diciembre de 2013, cuando el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro.

Nicolás Petro generó polémica a comienzos de año al filtrarse una foto en la que aparece con Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador de La U condenado por parapolítica Musa Besaile. - Foto: Instagram musa_besaile1

Nicolás no dudó entonces en salir al balcón del Palacio de Liévano a estar siempre junto a su padre. A partir de ese momento, la opinión pública lo conoció. Cerca del poder, Nicolás Petro empezó a mostrar que tenía las agallas para moverse en la política. Pero también empezó a generarle dolores de cabeza a su papá.

En 2014, cuando Petro llevaba dos años en la alcaldía y había sido restituido en el cargo, empezaron a correr rumores en los pasillos del Palacio Liévano que insinuaban que Nicolás direccionaba contratos en la administración distrital, a tal punto que el propio alcalde reaccionó y le pidió a la Fiscalía investigar a su hijo por presunta injerencia en procesos de contratación.

Superado este impasse, el hijo mayor del presidente Petro empezó a tomar vuelo propio en la política. Inicialmente, en 2015, intentó llegar al Concejo de Barranquilla, pero a última hora declinó su aspiración. Su reivindicación llegó en 2019, cuando se lanzó a la Gobernación del Atlántico y logró quedar de segundo en la elección, batido por la candidata de la casa Char, Elsa Noguera.

Esta derrota fue en realidad un triunfo, pues haber obtenido la segunda mayor votación le permitió, en virtud del estatuto de oposición, convertirse en diputado de este departamento. A partir de este momento, Petro Burgos empezó a consolidar su propia estructura política.

En la pasada contienda presidencial, fue protagonista de la campaña de su padre en el Atlántico. Sin embargo, el 19 de junio, cuando Gustavo Petro se proclamó presidente de la república, en el Hotel Hyatt de Bogotá, Nicolás no gozó de protagonismo como en la época de sus salidas al balcón del Palacio Liévano. En esa ocasión estuvo relegado a un segundo plano. En primera línea estaban la primera dama, Verónica Alcocer, y sus hijas Antonella y Sofía.

Nicolás Petro. - Foto: instagram nicolás petro

Durante los poco más de siete meses que lleva Gustavo Petro en la Casa de Nariño, Nicolás se ha caracterizado más por generarle ruido que por ser un gran escudero. En diciembre, por ejemplo, no dudó en salir a cuestionar el anuncio del Gobierno de renovar los aviones Kfir con los que opera la Fuerza Aérea Colombiana. En un mensaje de Twitter, escribió: “No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”.

A principios de enero de este año, Nicolás nuevamente le generó ruido al jefe de Estado al filtrarse una foto en la que aparece con Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador de La U condenado por parapolítica Musa Besaile. Lejos de parar la polémica, menos de una semana después, Petro Burgos volvió a desatar controversia luego de organizar una monumental fiesta a la que llegó Jorge Gerlein, sobrino del empresario Julio Gerlein, a quien la Fiscalía acusó de compra de votos.

Esta no ha sido su única movida, fuentes del petrismo le dijeron a esta revista que en las últimas semanas también ha sostenido encuentros con el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, de las entrañas liberales de César Gaviria, y con Ana María Castañeda, de Cambio Radical, esposa del exsenador señalado de parapolítica Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer.

También se ha conocido que el hijo mayor del presidente ha sostenido encuentros con líderes de La Guajira: “Tiene candidato propio en el departamento”, le dijo a este medio un líder del petrismo en esa región. Curiosamente, una de las acusaciones que tienen hoy a Nicolás Petro en la picota es por supuestamente haber recibido 600 millones de pesos del exnarco Santander Lopesierra, quien, según confirmó SEMANA, aspira a la Alcaldía de Maicao.

Petro Burgos también ha sido señalado de generar fracturas en el Pacto Histórico en el Atlántico por su defensa del dirigente Máximo Noriega como candidato a la gobernación de ese departamento, un hecho que no ha caído bien entre los petristas, que consideran que primero debe haber una consulta.

Nicolás Petro y su padre Gustavo Petro. - Foto: instagram nicolás petro

Noriega, según reveló en SEMANA Day Vásquez, exesposa de Nicolás, era quien recibía los dineros que le enviaba Lopesierra al hijo del presidente. Hasta el momento, Gustavo Petro había guardado silencio frente a las andanzas de su hijo; sin embargo, este jueves se destapó y pidió a la Fiscalía que lo investigue por supuestas vinculaciones con narcotraficantes. Frente a las acusaciones en su contra, Petro Burgos emitió un comunicado en el que señala que no conoce a los personajes cuestionados con los que se le relaciona y aseguró que estos señalamientos buscan destruir su trabajo y destruirlo “como persona”.

“La señora Daysuris Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Hilsaca, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente”, señala el comunicado del hijo del presidente.Y anunció que tomará “las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer”.

Nicolás Petro es fruto de los amores juveniles del presidente. Hasta ahora, ha sido el único que se ha dedicado a la política, tal como su papá, pero, como se dice popularmente, “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”, ahora le ha empezado a generar dolores de cabeza.