Elianis Garrido se destapó sobre su esposo y contó la verdad de su matrimonio: “Me habían roto el corazón”

No obstante, los fieles seguidores de la barranquillera quisieron saber más sobre su vida personal y privada, la cual no era muy mencionada a través de las plataformas digitales. Muchos preguntaron e indagaron con respecto a su situación amorosa, que tomó por sorpresa a varios tras el anuncio de su matrimonio.

Elianis Garrido abrió su corazón sobre su esposo

“La vida me lo puso en el camino cuando yo no quería nada. Venía de una ruptura dolorosa, me habían roto el corazón como nunca en la vida y tomé lo suyo. Me lo tropecé sin expectativa y me dejé llevar a los 5 meses comprometida y a los dos meses casada. Llevamos año y medio de casados y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad, mucha paz, mi casa es mi lugar favorito”, señaló en la entrevista.