Ella será la presentadora de la nueva temporada de El Desafío, que acompañará a Andrea Serna

“Hoy, 12 años después, me despiertan en la mañana con un mensaje que dice: Mafe aquí te enviamos la primera foto para que hoy puedas publicarla y con escalofríos simplemente me dije, qué increíble es el camino de la vida, cuantas sorpresas nos dan los años, la perseverancia, el trabajo, las ganas y qué bondadoso es Dios que me está poniendo en mi presente oportunidades como la de ser la anfitriona de los 20 años del Desafio junto a una mujer llena de talento como lo es Andrea Serna. No saben lo que he estado viviendo, últimamente viéndome llena de retos increíbles y llevando a cabo este proyecto, solo puedo decirles que lo que se viene está como para alquilar balcón, como dicen por ahí”. Señaló