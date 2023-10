Epa Colombia revela detalles del momento en el que fue mordida por una rata

El pasado fin de semana, el nuevo programa del Canal RCN, Hola Gente, llegó a las pantallas de la televisión colombiana para entretener al público los sábados y domingos, desde de las 5:30 de la tarde. En esta oportunidad, una de las invitadas a participar de una entrevista al interior de su vivienda fue Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia.

Durante la visita, la también empresaria se dedicó a compartir con los televidentes los precios de algunas prendas pertenecientes a su closet, dejando sorprendidos a todos con los millonarios pagos que ha hecho para adquirir ciertas piezas de moda, pues resaltó que disfruta comprar productos de marca de diseñador.

Epa Colombia revela cuáles son sus más grandes temores | Foto: @epacolombia

Sin embargo, dentro de la conversación con los periodistas del programa, surgió la duda de cuál era una de las fobias de Epa Colombia y de donde provenía. Ante esto, la mujer de 27 años de edad respondió, sin pensarlo, que su mayor miedo hasta el momento eran las ranas y los roedores, pues en algunas etapas de su vida tuvo situaciones con estos animales, los cuales le provocaron incomodidad y temor.

“Me dan miedo los ratones, me parece increíble, le tengo miedo a las arañas, a los sapos, me parece eso terrible, yo no puedo ver nada de eso (…) Una vez yo estaba pequeña, yo estaba durmiendo y descolgué un brazo, y un ratón me estaba brincando desde hace mucho tiempo, desde que yo era pequeña, desde hace mucho tiempo ya me venía brincando harto en la mano, hasta que me brincó y un diente de esos me sacó sangre acá en el dedo índice”.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. | Foto: Foto tomada de Instagram

“Lo del sapo, fue una vez que fuimos a viajar, entonces estábamos en la casa de una tía, y yo me estaba bañando cuando vi a semejante sapo y venía saltando hacia mí. A mí me tocó salir corriendo desnuda, era un sapo gigantesco, era increíble, era grande, como café o negro, y yo decía ‘¿qué es esto?’.

Las colecciones más costosas de Epa Colombia

Durante el recorrido por su gran apartamento, Daneidy Barrera Rojas reveló los valores que ha pagado por varios de los objetos que tiene dentro de su casa, dejando sorprendidos a los televidentes del Canal RCN, pues la cifra supera lo que muchos habrían imaginado.

“Quiero mostrarles un poco de la colección de mis zapatos que me encantan. (…) Los más caros han sido estos, los originales, estos me valieron siete millones de pesos. Súper, pero supercarísimos, me parecieron demasiado caros, es mejor tener las réplicas, es lo mismo. Me parece que, antes, es un zapato más económico, es mucho más cómodo y no pesa tanto”, indicó la creadora de contenido y empresaria.

La empresaria tiene todo tipo de lujos en su casa | Foto: @las2orillas

Adicionalmente, mostró algunos de los perfumes que hacen parte de su colección y afirmó: “Este me encanta, este es el más caro que he tenido, que me valió casi tres millones de pesos, es un perfume maravilloso, es cítrico, me encanta”.

Aprovechó la oportunidad para mostrar detalladamente algunas de sus cadenas y explicar el significado de cada una, siendo las más llamativas una que dice ‘Karol’, el nombre de su pareja actual y una con el logo de su emprendimiento de queratinas y productos para el cabello.