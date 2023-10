El emotivo mensaje que Jhonny Rivera le dejó a su hijo por su cumpleaños: “Yo a mis 29 no había logrado nada”

Jhonny le dedica emotivo mensaje a su hijo

“Siempre que cumplimos años, nos da por mirar hacia atrás y pensamos, qué he logrado y que no, nos comparamos y nos juzgamos mucho, sin pensar que siempre existirán personas que han logrado más y menos que uno, desde mi punto de vista. Yo a mis 29 años no había logrado nada económicamente, pero si una fortuna en experiencia, en cambio tú , hijo mío has logrado de todo, gracias a que estás echo de hierro, eres muy muy fuerte, llegar hasta aquí con un bulto encima no es fácil , y lo lindo es saber que ese bulto , cada vez pesa menos, te amo mi guerrerito , feliz cumpleaños, mi todo”, escribió el cantante junto a la publicación.