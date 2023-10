¿Zulma Rey dejará la actuación en su nueva etapa como presentadora? La actriz habló con SEMANA y reveló detalles de su nuevo proyecto

Hace varios días, el Canal RCN anunció, por medio de las redes sociales, el estreno de su nuevo programa de entretenimiento Hola Gente, el cual estará dirigido por Iván Charria, quien participó durante varios años en El Lavadero, y fue el encargado de darle vida a la idea, además de seleccionar al talento que estará presente en las tardes de los fines de semana en el mencionado canal de televisión.

Dentro del elenco se encuentran personajes como Paola Usme, conocida como ‘Barbie’, recordada por su participación en Guerreros, Salomón Bustamante, Camilo Arévalo y la exparticipante del programa de gastronomía, Masterchef Celebrity 2023, Zulma Rey.

Zulma Rey es una de las presentadora de 'Hola Gente', el nuevo programa en entretenimiento del Canal RCN | Foto: Instagram @zulmarey

Según se reveló en las promociones y comerciales que anunciaron la nueva producción, este espacio tendrá varias secciones en las que se realizarán entrevistas a celebridades colombianas, con el fin de conocer algunas curiosidades de sus vidas, fragmentos de humor y comedia y premios para los televidentes y habitantes de las ciudades o pueblos que el programa visite en cada uno de sus episodios.

En entrevista exclusiva con SEMANA, la reconocida actriz y ex participante del concurso de cocina del Canal RCN, Zulma Rey, reveló importantes detalles de su nueva etapa como presentadora de televisión en Hola Gente, el nuevo programa de entretenimiento del canal nacional, el cual llegará a la pantalla chica el próximo sábado, 28 de octubre, a las 5:30 de la tarde.

La participante, quien fue una de las preferidas a lo largo de la temporada, habló sobre la más reciente producción en la que estará trabajando durante los próximos meses y la catalogó como: “Un espacio para que las personas se sientan identificadas totalmente, y se sienten felices en la sala de su casa, mientras comparten con nosotros y nos puedan sentir como parte de su grupo de amigos”.

Adicionalmente, aprovechó para revelar cómo fue el proceso por el cual obtuvo la oportunidad de convertirse en la presentadora del nuevo show: “Luego de Masterchef me llamaron para hacer un casting en el Canal RCN para un nuevo programa de entretenimiento, yo la verdad, como soy actriz dije ‘bueno, voy a actuar para ser presentadora’; me aprendí el guion lo mejor que pude, seguí las instrucciones del director en ese casting, y lo presenté”.

Zulma Rey fue una de las concursantes favorita en Masterchef Celebrity 2023 | Foto: Foto: Instagram @zulmarey

Sin embargo, en ese momento, Zulma no quedó convencida con su intervención y dudó de que fuera una de las seleccionadas para conducir ‘Hola Gente’: “Para ser sincera, no fue de esos castings en los que yo podría decir ‘wow, soy una dura, no, la verdad, dije ay Dios mío’, pero me vieron físicamente, así que pensé que me tendrían en cuenta para otros proyectos. Pero mira que gracias a Dios y a la vida me lo gané, y aquí estoy”, dijo en medio de la emoción del momento.

Una duda que tenían algunos de los seguidores de la actriz, quien participó en telenovelas como Pedro, el escamoso, Pandillas, guerra y paz y Francisco, el matemático, era relacionada con las expectativas que la bella mujer, de 35 años de edad, tenía con respecto a la producción, a lo que contestó:

“A mí me gusta compartir con las personas, yo soy de las que va donde la modista y le hace la charla media hora, me voy donde el mecánico y ahí me le planto todo el día a hablar, para que me tenga el carro, me voy a la lavandería y también le hago la charlita. A mí me gusta compartir con la gente y siento que a la gente le gusta compartir conmigo, entonces me parece un buen espacio para estar todavía en contacto con las personas”.

La actriz es reconocida por participar en producciones como Francisco, el matemático y Pandillas, guerra y paz. | Foto: Instagram @zulmarey

Zulma también se refirió al proceso de preparación para su nuevo rol en RCN Televisión, y confesó quién fue la persona que la ha ayudado a potenciar su talento para la presentación: “Me he preparado realmente de la mano del director que me ha sabido guiar. Pero, yo también me he preocupado por preguntarle a mis compañeros colegas, presentadores, para que me den, que me den tips, y que desde su experiencia me ayuden y me den consejos para hacer las cosas mejor, y de eso también me he guiado”.

Rey reveló que su estrategia para afrontar los nuevos retos y proyectos que la vida le ha traído hasta el momento, es estar de la mano de Dios y confiar en sus promesas: “Yo le pido que me ayude y que me ponga a hablar como tengo que hablar, que me dé sabiduría, y que me lleve al corazón de las personas que vean el contenido”.

Zulma Rey participará nuevamnete en una producción del Canal RCN. | Foto: Instagram: @zulmarey

La nueva presentadora de ‘Hola Gente’, reveló que a pesar de haber incursionado en esta nueva faceta y estar muy feliz con este proyecto, no quiere dejar de lado la actuación, pues es su pasión, y ha disfrutado de cada uno de los papeles que han interpretado.

“¿Qué más quisiera yo, que mi diosito me pusiera presentado y también me metiera a un proyecto a actuar? Porque realmente, ahí es donde yo me siento viva, pues es algo que me hace sentir plena en la vida. Sin embargo, ahora a la presentación, también le estoy cogiendo gusto y estoy muy agradecida de estar ahorita en los hogares colombianos, entonces claro que sí, me encantaría poder estar actuando y presentando al mismo tiempo”, afirmó Zulma.