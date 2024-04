“Eres un insecto”: famoso reguetonero arremetió contra J Balvin, le lanzo fuerte acusación

| Foto: Getty Images via AFP

J Balvin, brilló en el reciente festival de Coachella al llevar al actor Will Smith | Foto: Getty Images via AFP

J Balvin, uno de los artistas colombianos que ha llevado el género urbano a lo más alto y que brillo en el reciente festival de Coachella al llevar al actor Will Smit, fue criticado por su colega Jhay Cortez, quien a través de un live aprovecho para decir que el paisa era “un copión”.

“J Balvin es otro mamabicho, se hace el más bueno, el más amigo de todos, pero es un insecto, por eso estabas bien apagado, estaba agradecido porque me ayudaste, mucho respeto a la gente de Colombia, no tengo nada con la gente de Colombia, Balvin eres un insecto y lo estoy diciendo claro para que la gente no esté diciendo cosas, la gente tiene que saber como son estos artistas en realidad”, dijo el artista Cortez.