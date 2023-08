Estas son las cirugías que se ha hecho Jenny López, la nueva novia de Jhonny Rivera

Desde hace varios días el cantante de música popular Jhonny Rivera estuvo en el ojo del huracán y todo porque Jenny López, quien trabaja junto a él, reveló que son pareja desde sus redes sociales. Esto se dio después de dialogar con él y decidir que se hiciera desde su Instagram, por lo que ella tiene menos seguidores que él, y no querían causar tanto revuelo, algo imposible dada la fama que tiene el artista de música popular.

Esta confesión la hizo a través de su Instagram luego de abrir la caja de preguntas y que esta fuera la mayor inquietud de sus seguidores: “Esta pregunta ha sido inquietud de muchas de diferentes maneras. Es más, han pensado que yo un día decidí prender la cámara y salí a hablar sin su consentimiento, y no”.

Novia de Jhonny Rivera posa en vestido de baño en medio dela playa | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

A lo que luego agregó: “Fue una decisión de los dos, pero él me dijo: ‘mira, habla tú, di que sí, cuenta la historia’, pero lo hicimos en mis redes sociales y lo hice yo sola porque obviamente yo tengo menos seguidores que él y no pensamos que publicándolo en mis redes sociales que son más pequeñas este tema fuera a coger tanto vuelo, ni que fuera noticia, ni chisme nacional”.

Luego de estas declaraciones la pareja quedó bajo el foco de todos los medios y todas las plataformas digitales, pues muchos cibernautas no han visto con buenos ojos dicha relación y todo por un asunto específico. Miles de fans del artista dicen que hay una diferencia de edad muy grande entre la pareja y por eso no deberían estar juntos, sin embargo, esto no es problema para los dos implicados.

Novia de Jhonny Rivera posa con sensual vestido de baño en las playas de República Dominicana | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Por otro lado, los que sí apoyan a este nuevo amor han empezado a indagar un poco más sobre los pormenores de esta relación y siguen aprovechando las dinámicas de preguntas que realiza Jenny en su cuenta oficial de Instagram. Allí uno de sus seguidores atinó a preguntarle sobre un tema muy íntimo: sus cirugías estéticas, esperando que la mujer le contara cuántas se ha realizado y en dónde.

“Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Yo solo tengo dos cirugías: tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito. No tengo nada más, ni me he puesto cola, ni labios, ni me he inyectado nada nunca”, afirmó la joven con una seguridad innata con la que ha convencido y enamorado a miles de personas que ya la han empezado a seguir.

Pero Jenny no es la única que responde preguntas pasadas de tono por parte de sus seguidores. El intérprete de Mi decisión y Te extraño también ha tenido que aclarar algunos asuntos con sus propias dinámicas de preguntas, para tratar de bajar un poco la marea que él mismo, junto a su nueva novia, generaron y ya no pueden controlar.

La relación entre los dos artistas ha traído fuertes críticas por el tema de la edad. | Foto: Instagram: @jennylopez_oficial

Una de las preguntas que más le llamó la atención la atención al cantante es que si Jenny vía con él en su finca de Pereira, a lo que el cantante aseguró que no y que ella antes estaba en Cali, pero se mudó a la misma ciudad donde él reside y con sus padres. “Ella es mi novia, ella vive con sus papás, venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no, no, no vivimos juntos. Ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Es mi novia, no es mi esposa”, aseguró Rivera.