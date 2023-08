“Me tienes loco todos los días”: Mary Méndez recibió declaración de amor, ¿quién fue?

Durante varios años, Mary Méndez ha sido una presentadora de uno de los programas de entretenimiento de mayor trayectoria en la televisión colombiana, La Red. Junto a sus colegas, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo, le han puesto ese sabor tan particular a las notas del mundo del entretenimiento.

La host es la única mujer que presenta el formato de 'La Red'. | Foto: YouTube: @caracoltv

Mary Méndez, además de estar presente en la televisión nacional, también es muy activa en sus redes sociales, donde comparte mucho contenido relacionado con su vida personal, su estilo de vida saludable, su trabajo, entre otros temas, lo que ha permitido que muchos de sus seguidores la conozcan un poco más y hasta se robe las miradas por su belleza.

Hace unos días la presentadora mencionó que se iría del programa. La historia comienza cuando este pasado primero de julio la presentadora sorprendió a los televidentes con una noticia que dio en el programa de chismes y que dejó confundidos a más de uno, hasta sus compañeros de set no supieron qué decir.

La noticia tomó por sorpresa a los televidentes y a sus compañeros de equipo, sin embargo, la presentadora ha aclarado que no es un adiós, sino un hasta pronto, pues es solo por una temporadita que no la veremos en el programa.

“Voy a hacer un aviso parroquial que no quiero que se preste para malinterpretaciones”, fueron las palabras previas de la presentadora samaria, antes de dar la noticia a los televidentes. Y luego, la presentadora explicó que no estará en La Red durante varios días. Sin embargo, la empresaria aclaró que no se debe a una renuncia, sino a una pausa pequeña.

La presentadora de ‘La Red’, de Caracol Televisión, regresó hace unos días y cuando eso sucedió se llevó tremenda sorpresa por las tiernas palabras de uno de los participantes de ‘El Desafío’.

Mackarthur Bueno, exparticipante de ‘El Desafío The Box’ le envió un mensaje a Mary Méndez y le expresó su total admiración, no solo por su labor como presentadora, sino también por su belleza, lo que desató toda serie de comentarios en las redes sociales.

Douglas Mackarthur Bueno le envió piropos a Mary Méndez | Foto: @douglasmackarthurbueno

“Hago este video para darte la bienvenida al programa, soy Mackarthur Bueno, el exparticipante del ‘Desafío The box’. De verdad, te admiro mucho y estamos muy felices de que vuelvas al programa, de hecho, me lo veo solo por ti. Eres una mujer hermosa, demasiado talentosa y enfocada. Me tienes loco todos los días. Espero que estés muy bien, espero poder conocerte algún día y si estás recibiendo hojas de vida, voy a ser el primero en enviarla”, dijo Mackarthur.

Tal y como se anticipaba, la presentadora no titubeó en dar una contundente respuesta al mensaje del exparticipante de ‘El Desafío’: “¿Has tenido la oportunidad de verme en persona? Esa es la pregunta. Si alguna vez me has visto en carne y hueso, tu opinión cambiaría radicalmente. Aun así, te tengo un cariño especial”.

El mensaje emotivo del atleta a la presentadora dejó a los internautas en un estado de asombro que se desbordó en los comentarios que inundaron las redes sociales. La confesión de tintes casi amorosos por parte de Mackarthur hacia Mary generó un revuelo inesperado, tomando a muchos por sorpresa y desatando un torrente de reacciones y especulaciones en línea.

Hace unos días la presentadora aclaró que se encuentra soltera porque no ha llegado un hombre con quien verdaderamente se sienta cómoda, “yo soy una mujer soltera, 1000% soltera”. Cabe resaltar que ella estuvo casada con Santiago Iregui y dijo que tienen una buena relación de amistad.