Mary Méndez no aguantó y confesó si volvió o no con su exesposo Santiago Iregui

Así sucedió todo. Mary publicó un póster de una presentación que tendrá Iregui el próximo sábado en Bogotá y todo con la intención de ayudarle al bogotano con la difusión de su toque, pues ella en varias ocasiones ha mencionado que él hace muy bien sus mezclas y por eso comparte algunos de sus sets y eventos en sus redes sociales. Pero de inmediato esto generó un boom mediático que la samaria no logró entender,

Por eso Mary no soportó un segundo más con este tipo de mensajes y recurrió a sus mismas historias a aclarar públicamente de qué se trataba la publicación y a dejar por sentado su actual estado civil, que no ha cambiado durante mucho tiempo y menos por cuenta de su exesposo, con quien tiene una relación amistosa y cordial.

“Acabo de salir de trabajar y me encuentro con una chorrera de mensajes por el flyer que puse esta mañana de Santiago Iregui, mi exmarido,que va a tocar el sábado en Salvador. Yo no he vuelto con Santiago, yo soy una mujer soltera, 1000% soltera y Santiago y yo tenemos una relación supercordial, somos hipermegaparceros, amigos, hablamos de vez en cuando, nos cuidamos el uno al otro, o sea, nada qué ver”, declaró la presentadora.