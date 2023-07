Programa Yo me llamo: él es el participante que sorprendió con su imitación de Alejandra Guzmán

Ya los televidentes se despidieron de ‘El Desafío’, ahora la nueva sensación del Canal Caracol es el programa ‘ Yo me llamo ’ que se estrenó este miércoles 26 en el mismo horario en el que se transmitía el reality de competencia física y convivencia.

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. César Escola. Amparo Grisales. Pipe Bueno. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

De acuerdo con las cifras de KantarIbope, ‘Yo me llamo’ arrasó en rating. El reality de imitación del canal Caracol fue el que mandó la parada con su estreno llegando a tener 12,34 puntos de rating, contrario a lo que le pasó a ‘Tía Alison’, de RCN, que obtuvo 6,35 puntos. Algunos explican este comportamiento bajo el entendido de que el programa concurso de imitación ya hace parte del ADN de los consumidores de televisión de la franja prime time.

‘Shakira’ regresó a ‘Yo me llamo 2023′; Amparo Grisales le tiró comentario a la barranquillera por su tema con Bizarrap

Contexto: ‘Shakira’ regresó a ‘Yo me llamo 2023′; Amparo Grisales le tiró comentario a la barranquillera por su tema con Bizarrap

“Lo cierto es que ‘Yo me llamo’ es uno de los mejores programas que tiene la televisión colombiana”; “eso de que alarguen los noticieros no le hace bien ni a ‘Yo me llamo’ ni a ‘Masterchef’”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los televidentes en Twitter con respecto a los estrenos.